Santa Marta, la ciudad más maleducada de Colombia, según estudio; la más educada es una sorpresa

De acuerdo con un estudio ejecutado por la plataforma Preply, sobre las percepciones de los colombianos con relación a la cortesía y la educación en 20 ciudades capitales del país, se estableció que Santa Marta, Bogotá y Cali están en podio de las más maleducadas, según sus propios residentes.

Las ciudades más educadas de Colombia Foto: Preply

La encuesta midió a más de 1.500 personas y tenía como finalidad identificar las ciudades con los niveles más altos y más bajos de educación.

Entre las principales conclusiones del estudio, se destaca que Santa Marta, a pesar de ser reconocida por sus hermosas playas y atractivos turísticos, ha sido percibida como la ciudad con mayores carencias en términos de educación cívica, es decir, problemas como el mal estacionamiento de vehículos, la falta de recogida de heces de mascotas, maltrato a los animales e irrespeto a las normas de tránsito.

En el caso de Bogotá, se reconoció como maleducada por: no ceder el asiento en el transporte público, no recoger las heces de mascotas, obstruir el tráfico por mal estacionamiento, no respetar los semáforos en rojo, arrojar papeles, ensuciar la vía pública y colarse en las filas.

Y en tercer lugar, la capital de la salsa, Cali: por no respetar los semáforos, no obedecer carriles confinados al transporte público y bicicletas.

Por otro lado, de todas las ciudades que participaron en el estudio, la ciudad de Manizales es la más educada con una puntuación de 6.0, destacándose por ser la que más respeta los semáforos, Cartagena por ser la más cordial con el personal de servicio y Montería por ser la que menos se infiltran en las filas peatonales y de autos.

Las ciudades más educadas de Colombia Foto: Preply