¿Se cumplió la profecía? La canción que predijo la suspensión de los carnavales hace ocho años

Sin pensarlo, 8 años después y en plena pandemia del coronavirus, la letra de una de las canciones interpretadas por el maestro Dolcey Gutiérrez se volvió una realidad. El tema, titulado "La Pesadilla", relata el sueño que tuvo una persona en el que, supuestamente, el alcalde de la ciudad suspendía el Carnaval de Barranquilla .

Este tema revivió la nostalgia del barranquillero días antes de los que serían los días de carnavales este mes de febrero.

“Anoche yo soñé y tuve una pesadilla, que un alcalde había prohibido el Carnaval de Barranquilla, que un alcalde había prohibido el Carnaval de Barranquilla ”, dice la introducción de este tema, el cual cuenta la realidad que se vive en la ciudad en 2021.

Dolcey Gutiérrez dijo a El Heraldo, que, cuando leía la canción, logró imaginarse que pasaría con la economía, los músicos, prohibiciones y todo lo que pasaría en la ciudad si el carnaval se suspendiera.

“Los músicos somos uno de los gremios más afectados con la pandemia, estamos atados de pie y manos, así que se cumplió esta pesadilla que grabé hace ocho años y salió cierta. Me he quedado impresionado porque me está llamado la gente a diario para felicitarme porque estoy pega’o después de viejo”, expresó entre risas Dolcey.

Escuche aquí el tema musical: