¡Se retira del porno! Actriz ‘Amaranta Hank’ lanza críticas contra la industria XXX

Tras una muy corta carrera en la industria porno, Alejandra Omaña, conocida como ‘Amaranta Hank’, anunció su retiro del cine para adultos.

En un video en su cuenta de YouTube, Omaña explicó que tras dos años como actriz ya no se siente cómoda grabando escenas, por lo que ahora se lo toma “como un trabajo y no quería eso”.

“Simplemente me doy cuenta [de] que no estoy tan cómoda grabando, ya no ocurre lo mismo que antes, que llegaba como muy emocionada a un rodaje, que me gustaba tener sexo con otra persona. Ahora lo veo como un poco más ajeno, siento que no lo disfruto tanto”, contó Omaña.

Asimismo, criticó el trato que recibió por parte de algunas productoras de cine XXX junto a “un cúmulo de factores” que la llevaron a la conclusión de que en este momento no quiere hacer más pornografía.

“Puede que me retire del todo, no lo sé. Puede que en un año, en dos, en tres, en cinco, vuelva. No lo sé, pero por ahora, en este momento, yo, Alejandra Umaña, que ustedes me conocen como Amaranta Hank, no quiero hacer pornografía y me voy a retirar hasta que lo crea conveniente”, finalizó.