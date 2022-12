“Señor procurador, usted usa un lenguaje de guillotina”: alias ‘Iván Márquez’

Ordóñez, en la que cuestiona sus críticas al proceso de paz que se adelanta en La Habana. (Vea también: Procurador rechaza supuesta petición de asilo de jefes de Farc a Nicaragua ).

“Entendemos que usted tiene una visión confusa sobre lo que viene sucediendo en el país y en la mesa de La Habana. Ha pretendido usted ser un director de orquesta a distancia de todas las partituras, trágicas muchas de ellas, sin haber aclarado primero su papel y el de la institución que pasajeramente preside, dentro del contexto descarnado del conflicto que tanto dolor le ha producido a la historia nacional y al pueblo de Colombia en general”, asegura ‘Márquez’.

“La razón natural que tiene mucho que ver con el manejo y aplicación del sentido común enseña que una comisión de la verdad busca exactamente lo que su calificación indica: la verdad. Pero no su verdad señor procurador, ni la verdad que agentes oficiales del Estado o algunos sectores de la opinión caprichosa quiere oír. No. La verdad que se busca es la que brote de los labios de las víctimas por haber sufrido en carne propia la tragedia de la guerra, o por llevar la voz de sus deudos caídos o desaparecidos por razón del conflicto”, agrega el documento. ( Comisión de la Verdad no puede sustituir penas a crímenes de guerra: Procurador ).

Además, le dijo que "el ojo por ojo y diente por diente es una práctica bárbara y un anacronismo perverso en épocas de paz y reconciliación. Usted, señor procurador, usa un lenguaje de guillotina moral para sentenciar, sin primero pensar que detrás de muchos moralistas hay falencias, falta de formación, desconocimiento de la verdad, confusión y mucho de puesta en escena", precisó.