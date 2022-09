¿Será buen rey? Critican gesto despectivo de Carlos durante la firma del documento real

Carlos III fue proclamado rey el pasado 10 de septiembre de manera oficial , y aunque ha pasado poco tiempo, en las redes sociales ya cuestionan si será un buen soberano. Esto se debe al feo gesto con uno de sus empleados, al que, según los usuarios, trató de manera despectiva y grosera cuando podía hacerlo de otra manera.

Todo ocurrió cuando el monarca británico se disponía a firmar el documento real que lo posesiona en el trono de forma definitiva y justo antes de sentarse en el escritorio, le solicitó al empleado que le despejara la mesa, debido a que éstas le estorbaban para firmar.

"Le quedaba difícil moverlo él mismo?”, “La reina nunca habría sido tan poco digna", “73 años sin trabajar, no va a empezar ahora de la nada”, "¿Conocerá la palabra “por favor”? Creo que no. Y si la conoce, dudo que la use", “No sé por qué mantienen vigente una figura ridícula como la de un rey que no es capaz ni de mover un simple tintero”, “Demasiado arrogante, increíble” y “ellos están acostumbrados a que les hagan todo”, fueron algunos comentarios de los usuarios en las redes sociales.

🔴#IMPORTANTE



¡Histórico! Carlos III firma su juramento como nuevo rey de Reino Unido 👑



👉https://t.co/iUQWj692w7 pic.twitter.com/q3yDgfaLI5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2022

Sin embargo, algunos usuarios aseguraron que su actitud también se debía a la institución tan estricta y cuadriculada como lo es la monarquía británica, por lo que es normal asumir este etilismo como parte del protocolo. Además, lo justificaron por el duro momento por el que está pasando debido a la muerte de la reina.

