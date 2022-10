¿Fingir orgasmos es malo o bueno? Estudio científico enciende la polémica

El hecho de que las mujeres finjan orgasmos no es algo malo y podría causar un interesante efecto que lleva a un éxtasis genuino, asegura una investigación de sexólogos.

De acuerdo con el informe, las mujeres heterosexuales fingen llegar al éxtasis por razones como miedo e inseguridad, para terminar el encuentro sexual, pero también para no herir a sus parejas.

La mitad de las mujeres participantes en el estudio admitieron haber simulado alguna vez orgasmos en su vida, al tiempo que varias de ellas admitieron que la respuesta de sus parejas las había excitado de forma real.

El fenómeno fue designado por los expertos como “excitación elevada” y tendría que ver con la misma capacidad de sugestión que les permite a los deportistas proyectar una meta y alcanzarla.

Según la sexóloga Tracey Cox, en un artículo de Women’s Health, cerca de un 80 % de las mujeres ha fingido orgasmos en algún momento de su vida sexual.

“Lo mejor es no utilizar la técnica de ‘simular hasta que lo hagas’ al comienzo de una relación, a menos que expliques lo que estás haciendo, porque no hay forma después de que tu pareja sepa que tienes un orgasmo si cree que ya lo tuviste”, explicó Cox.

Para la sexóloga latinoamericana Flavia dos Santos, el estudio no es concluyente y entraña riesgos.

“Me parece muy peligroso que saquen ese tipo de conclusiones con estudios muy pequeños que dan bombo a la valorización de la mentira y el engaño. Llevamos muchos años luchando para que las mujeres abandonen esa tendencia a fingir el orgasmo y que puedan sentir y disfrutar de una sexualidad plena”, dijo Dos Santos.

“La idea de la cama es que los hombres mienten que saben y ellas mienten que no. Igual con el placer, muchas mujeres mienten que sienten y muchos hombres fingen que no sienten. ¿Para qué? El objetivo es sentir placer, el objetivo es la honestidad, la comunicación. La mentira no hace parte de una sexualidad saludable”, concluyó la experta.