Steven Tyler pide a Trump que deje de usar canción de Aerosmith en su campaña

utilizar la canción del grupo "Dream On" en sus eventos de campaña, según una carta divulgada hoy por medios estadounidenses.

Según la carta, obtenida por la web Hollywood Reporter, los abogados recuerdan a Trump que ya recibió un petición formal para dejar de utilizar ese tema de Aerosmith tras un mitin en Alabama el 21 de agosto.

No obstante, el magnate inmobiliario ha utilizado en eventos púbicos la canción "Dream On" desde entonces, algo que a Tyler le sigue sin hacer ninguna gracia.

"Trump for President no tiene el permiso de nuestro cliente para utilizar Dream On o ninguna otra de sus canciones en relación con la campaña porque da la falsa impresión de que están conectados o se apoya su intención de convertirse en presidente", explica la misiva de los abogados.

Tyler ha mantenido una relación cercana con Trump, que es fan de Aerosmith e invitó al cantante a ser jurado del concurso de Miss USA.

Según Hollywood Reporter, Tyler también fue invitado de Trump al primer debate republicano en agosto.

No obstante, Tyler se suma ahora a otros músicos como Jackson Browne, Tom Petty y David Byrne que han pedido a Trump, favorito de las encuestas para las primarias republicanas de 2016, que deje de utilizar su música. EFE