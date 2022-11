Tenga en cuenta estas recomendaciones para evitar sorpresas en el Plan Retorno

Planes preventivos y de control Exceso de velocidad: En los corredores viales de mayor accidentalidad por esta causa, se ubicarán radares, los cuales se constituyen en el soporte tecnológico para el control de la velocidad en los desplazamientos de los automotores. Estado de Embriaguez: Los puestos de control de embriaguez no estarán circunscritos a los desplazamientos nocturnos, durante las 24 horas del día se llevarán a cabo estos controles con alcohosensores Invasión de Carril: En las vías identificadas se dispuso de un dispositivo especial de uniformados que controlarán a los conductores que adelanten en sitio prohibido, no obstante, las mismas patrullas "apadrinarán" algunos adelantos cuando las circunstancias lo ameriten (vehículos varados, de carga o similares). Toma de las Terminales: Se efectuarán registros de personas, equipajes y automotores, complementando con la búsqueda de antecedentes a viajeros. Igualmente, se hará revisión técnico mecánica de los vehículos de transporte público de pasajeros, utilizando los vehículos talleres de revisión técnico mecánica que se instalarán en los tramos viales de mayor movilidad, haciendo énfasis en los automotores de servicio especial. Puesto de Mando Unificado (PMU): hombres y mujeres del Ministerio de Transporte, la Policía Nacional, Invias, ANI, Superintendencia de Puertos y Transporte, Aeronáutica Civil y Ponalsar, harán parte del Puesto de Mando Unificado, escenario donde se monitoreará en tiempo real el estado de las vías y la ocurrencia de potenciales accidentes, de esta forma, los ciudadanos pueden informar a la Dirección de Tránsito y Transporte cualquier eventualidad a través de la línea gratuita #767 (avantel o celular) o a través de los Twitter@TransitoPolicia, @PoliciaColombia @Mintransporteco, @Numeral767, @Ani_colombia y @Aerocivilcol. Puestos de Control Móviles: Se desarrollarán ubicando patrullas en diversos sitios, contando con todos los medios logísticos para realizar un control selectivo de vehículos, donde se verificará el estado técnico mecánico, documentación (del vehículo y conductor) y elementos de prevención vial de los mismos. Unidades Móviles de Policía Judicial: En las diferentes unidades de Policía de Tránsito y Transporte del país, se cuenta con el apoyo de personal de Policía Judicial, con el fin de conocer en forma oportuna e inmediata cualquier actividad ilícita que ponga en riesgo la seguridad de los viajeros. Vigilancia Aérea: Se pondrá a disposición para la seguridad de los usuarios de las vías, 22 helicópteros de la Policía Nacional para el control, protección y vigilancia de las carreteras, con comunicación aire – tierra, lo que permitirá una efectiva reacción ante cualquier situación irregular. Dispositivo Especial Bogotá - Soacha: Se han dispuesto 40 puntos de movilidad y regulación en el tramo vial Bogotá - Soacha desde la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander hasta el Peaje Chusacá, donde se estará controlando el tráfico y agilizando la movilidad. Este dispositivo se mantendrá igualmente durante el Plan Retorno. Restricciones Teniendo en cuenta la dinámica vehicular y turística que caracteriza la festividad de Semana Santa y la necesidad de mejorar el abastecimiento de algunas zonas del país, nos permitimos informar al gremio transportador de carga, usuarios y comunidad en general, las fechas, horas y corredores viales en los que se aplicará la restricción a vehículos de carga con capacidad de 3.4 toneladas o más y cargas extra-dimensionada o extra-pesada, por lo tanto el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte determinó lo siguiente: Fecha y horarios de restricción Día Fecha Hora de Inicio Hora Final DOMINGO 27-marzo-2016 10 AM 01 AM Vehículos exentos de restricción 1. Periódico con ediciones del día. 2. Especies avícolas, huevos, leche y sus derivados, carne, frutas, verduras, flores y hortalizas perecederas. 3. Ganado de lidia, especies pecuarias y equinos de competencia o exposición. 4. Desechos sólidos de origen domiciliario y desechos líquidos. 5. Oxígeno medicinal en estado gaseoso y líquido identificado con los números 1072 y 1073 de la ONU, siempre que sean transportados en cilindros o en tanques criogénicos con la debida identificación exterior. 6. Combustibles; gasolina, ACPM, biodiésel y alcohol carburante. 7. Caña de azúcar y bagazo de caña de azúcar. 8. Maquinaria y/o herramientas para atender emergencias en la infraestructura vial, oleoductos y de servicios domiciliarios del país. 9. Vehículos que se encuentren obstruyendo las vías por fallas mecánicas o por accidentes de tránsito. 10. Gas Natural Comprimido (GNC) en módulos MAT. Medidas a tener en cuenta De otra parte, hoy 27 de marzo 2016, la restricción se aplicará sin excepción alguna a todo vehículo de carga con capacidad igual o mayor a 3.4 toneladas. Igualmente, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y las Concesiones de la red vial nacional, suspenden y no realizarán obras, permitiendo así una mejor movilidad en el País. No obstante lo anterior, en el desarrollo de algunos de los proyectos concesionados, por programación y ejecución del contrato de concesión, se adelantarán algunas labores puntuales en la vía.