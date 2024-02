Testimonio de un soldado colombiano que combate en Ucrania: le pagan más de $13 millones mensuales

A propósito de las afirmaciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, acerca de mercenarios colombianos que participaban en la guerra en Ucrania, y de la respuesta de la Cancillería asegurando que se trataba de una decisión voluntaria y que el Ministerio solo se limitaba a brindar ayudas consulares en caso de que así lo requieran, Blu Radio conoció la historia de uno de estos soldados, de origen antioqueño, que viajó a Ucrania para sumarse al Ejército y combatir a las tropas rusas.

Juan Gabriel Rendón tiene 40 años. Hace años tuvo formación militar, y aunque no tiene larga experiencia en el Ejército, lo que aprendió fue suficiente para ser aceptado en las filas de las fuerzas ucranianas. Se inscribió en la página del Ministerio de Defensa, por ese medio fue contactado y entrevistado, hasta que llegó a Ternópol, con su propio dinero y con la promesa de vivir esa vida militar que le apasionaba.

Aunque dice que no necesita el dinero que le pagan por lo que hace en Ucrania, cuenta que él y sus compañeros del batallón número 49, ‘Karpatska Sich’, les pagan cerca de 13 millones de pesos, a unos les dan más dinero que a otros, dependiendo del riesgo al que se enfrenten diariamente.

El soldado niega que su trabajo lo convierta en un mercenario. Dice que no recibió ningún tipo de apoyo del Gobierno colombiano ni del Ejército, y cuenta que cuando llegó a Ucrania adquirió un seguro de vida que le garantiza a su familia 1.400 millones de pesos en caso de que fallezca en el campo de batalla.

Juan Gabriel habla también de lo que lo motivó a salir de su país para combatir en una guerra que no le corresponde. “Por dinero no porque en Colombia tengo formas. Siempre me ha gustado el Ejército y esa mística militar y contribuir con el granito de arena con este país que está siendo invadido”, explica.

Pero, según él, la situación de sus compañeros es distinta, la mayoría de los 120 colombianos con los que comparte tienen un objetivo en común: hacer dinero para enviar al país.

Para este soldado colombiano la guerra está lejos de terminar. Dice que todos los días llegan más colombianos, mueren otros y se van otros. En su caso, le queda poco tiempo en Ucrania, pues en una reciente explosión resultó herido y tuvo un trauma cerebral. Aunque la vida le dio otra oportunidad, la historia no fue igual para sus compañeros, que murieron por las esquirlas que dejó el artefacto explosivo.

A ellos, dice, la Cancillería de Colombia los ayudó por medio de la Embajada del país en Polonia. Esta contacta a los familiares de los cuerpos llevados a Medicina Legal y luego prestan ayudas consulares para la repatriación de los cuerpos.