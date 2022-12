Tres muertos por experimento con hielo en fiesta de cumpleaños de reconocida instagramer

La fiesta del cumpleaños número 29 de la instagramer rusa Ekaterina Didenko terminó en tragedia: tres personas murieron por las quemaduras y a la intoxicación que provocó el hielo seco en una piscina.

Medios rusos dan cuenta de que unos 30 kilos de hielo seco, destinado a crear efectos especiales, fueran arrojados a una piscina el pasado viernes en el complejo de piscinas Devyaty Val de Moscú.

El hecho quedó registrado en un video, en el que se aprecia el efecto que tuvo arrojar el hielo seco, dióxido de carbono en estado sólido usado para la refrigeración en alimentación y bebidas y la industria química, a la piscina.

En las imágenes se aprecia que varias personas se encuentran en la piscina, parecieran disfrutar, pero, según afirmaciones, no imaginaban que minutos después todo se convertiría en tragedia.

“Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer… hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”, dijo la influencer horas después es una historia.

