Tres planes para disfrutar en familia sin salir del Valle de Aburrá en la semana de receso

Durante la semana de receso escolar, que este año será del 6 al 13 de octubre, muchas familias buscan planes para compartir sin necesidad de salir del área metropolitana. El Valle de Aburrá ofrece múltiples alternativas que combinan naturaleza, cultura y diversión, ideales para niños, jóvenes y adultos que quieren desconectarse de la rutina sin viajar lejos.



Plan de turismo ecológico en Medellín

Parque Arví. Foto: Alcaldía de Medellín.

Una de las opciones más recomendadas es el Parque Arví, ubicado entre Medellín y Santa Elena. Allí es posible recorrer senderos ecológicos, visitar el mercado campesino, realizar caminatas guiadas y disfrutar de un picnic en medio de la naturaleza. Para quienes prefieren lugares menos concurridos, el Cerro Pan de Azúcar es otra alternativa que permite apreciar panorámicas únicas de la ciudad tras un recorrido de senderismo.



Planes culturales y deportivos en Medellín

Otro plan atractivo está en el corazón de Medellín es realizar una ruta cultural y educativa que puede iniciar en el Museo Casa de la Memoria, con exposiciones interactivas que acercan a la historia reciente del país. Muy cerca, el Planetario de Medellín ofrece proyecciones astronómicas y experiencias inmersivas para toda la familia. Como complemento, el Parque Explora es perfecto para explorar salas de ciencia y observar especies en su acuario.

Además, el jueves 9 de octubre a las 7:00 de la noche, con participación gratuita, el Parque de los Deseos será escenario de un evento especial: Nueve Estaciones, un viaje imaginado por el astrónomo Carl Sagan, autor de la serie televisiva Cosmos. La experiencia estará guiada por el astrónomo Mauricio Arango y contará con un programa musical de la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del maestro Daniel Rueda-Blanco. Será una oportunidad para acercarse al universo y a los sueños de Sagan, al aire libre.

Ciclovía nocturna / Foto: IDRD

El deporte y la recreación también son protagonistas durante el receso. Las tradicionales ciclovías de Medellín permiten recorrer la ciudad en bicicleta o patines y son un espacio ideal para compartir en familia. Al final de la jornada, una visita al Parque Norte, con sus atracciones mecánicas, o al Aeroparque Juan Pablo II, con sus piscinas abiertas, se convierte en un plan perfecto para los días de descanso.



Seguridad en Medellín durante semana de receso

Cabe recordar que Medellín proyecta que, durante toda la semana de receso, se movilicen alrededor de 724.000 pasajeros y 55.000 vehículos por las Terminales Norte y Sur de la capital antioqueña. Por ese motivo, además, autoridades locales activaron desde ya un Puesto de Mando Unificado (PMU).



“La semana de receso escolar es muy importante para el turismo nacional. Miles de familias se movilizan para disfrutar unos días de vacaciones. Por eso, nuestro compromiso es que viajen con la tranquilidad de estar protegidos en cada etapa de su recorrido. Estamos preparados para atender a los usuarios, mitigar riesgos y promover un turismo seguro para todos”, expresó el subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, Ricardo León Yepes Pérez.

Así, el Valle de Aburrá cuenta con propuestas para todos los gustos y presupuestos. Además, si bien estos planes se destacan por su cercanía, accesibilidad y variedad, otros municipios de la subregión, como Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella tiene también diferentes planes para todos los gustos.