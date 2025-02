Tuvo novia por cinco años y sin relaciones: historia conmueve en redes por esta razón

La historia de un taxista que mantuvo una relación de cinco años sin intimidad sexual ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. La peculiar anécdota fue compartida por Tony Hernández a través de TikTok , donde relató cómo, durante un viaje en taxi, el conductor le confesó una experiencia personal que rápidamente se volvió viral.

El video, titulado “El mejor storytime que alguien me pudo haber contado este mes. 5 años sin nada”, superó el millón de reproducciones y acumuló más de 100.000 “me gusta”.

Todo comenzó cuando Tony notó un montón de vouchers y recibos de color celeste y turquesa en el auto del taxista. Al preguntar sobre ellos, el conductor le explicó que eran los comprobantes de pago de su carro, los cuales guardaba con un propósito simbólico. “Iba a quemarlos cuando terminara de pagar el vehículo, pero no lo hice porque, al hacerlo, recordé que por pagar este carro no me pude casar con mi novia”, confesó el taxista.

El joven, de 35 años, relató que mantuvo una relación de cinco años con su exnovia, aunque con varios altibajos. Durante los primeros tres años, la pareja vivió una relación “muy bonita”, pero terminaron debido a presiones familiares. Según contó, la familia de su exnovia se enteró de que él quería llevar la relación a un nivel más íntimo y se opuso rotundamente, lo que generó tensiones insostenibles. Aunque regresaron en dos ocasiones, la relación nunca se consolidó.

Publicidad

Uno de los detalles que más sorprendió a Tony fue que, a pesar de los años juntos, la pareja nunca tuvo intimidad. El taxista explicó que su exnovia le había dicho que solo tendrían relaciones después de casarse. Sin embargo, él se esforzó por acondicionar un departamento y pagar su carro para construir un futuro juntos, algo que nunca se concretó. “Ella ni siquiera me daba eso para poder darme la fuerza de seguir”, lamentó.

La relación terminó definitivamente cuando, después de un año de reconciliación en secreto (ella no lo presentaba a su familia ni amigos), ella admitió haber conocido a alguien más durante una separación previa. A pesar del dolor, el taxista aseguró que ahora está enfocado en su crecimiento personal y en ahorrar para poner un negocio. Aunque su exnovia aún lo contacta ocasionalmente, él ha decidido seguir adelante.

La historia ha generado una ola de empatía en redes sociales, donde muchos usuarios han elogiado al taxista por su perseverancia y honestidad. Tony incluso bromeó con la idea de ayudarle a encontrar el amor a través de un reality show. Sin duda, esta historia es un recordatorio de que el amor no siempre sigue el camino que esperamos, pero siempre deja lecciones valiosas.