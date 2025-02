Colombiano en EEUU recibió carta de inmigración y su reacción conmueve: “Muy triste”

El caso de Wilder Acevedo, un colombiano residente en Estados Unido s, se ha vuelto viral en redes sociales luego de que compartiera su reacción al recibir una carta de inmigración con la respuesta sobre su solicitud de residencia permanente.

A través de su cuenta de TikTok (@futbolymastv), Acevedo publicó un video que ya acumula más de cinco millones de visualizaciones y cientos de ‘me gusta’. En las imágenes, grabadas dentro de su automóvil, se lo ve sosteniendo los documentos con un semblante serio. "Adivinen", dijo a sus seguidores, generando expectativa sobre la decisión.

Tras una breve pausa, el colombiano reveló la noticia: "Me la negaron. Me acaban de negar la residencia permanente en Estados Unidos". Con evidente tristeza, compartió el contenido de la carta y manifestó su decepción: "No puedo negar que estoy triste, pero toca seguir adelante, ¿no?".

Acevedo explicó que ingresó legalmente a Estados Unidos con visa de turista y siempre ha permanecido dentro de los límites legales. "Tengo mi seguro social, mi permiso de trabajo, pero ya con esta negativa, me imagino que es cuestión de tiempo para que me cancelen el permiso de trabajo, el seguro social y me envíen una carta indicándome hasta cuándo puedo estar en este país", afirmó.

Ante la posibilidad de que se le imponga un plazo para salir de EE.UU., el colombiano reflexionó sobre sus opciones: "Si decido quedarme después de la fecha que ellos me indiquen, entonces estaría en situación irregular y me podría exponer a una deportación".

El video ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes compartieron mensajes de apoyo y reflexiones sobre la situación migratoria. "Ya Estados Unidos perdió la magia del sueño americano", "A mí me la negaron y apelé. Ahora soy ciudadana", "Ahora ten el sueño colombiano!", y "Yo no me quedo en un país que no me quiere", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.