"Ustedes no respetaron a Sandra": la pulla de Juanpis González a Jessi Uribe y Paola Jara

Juanpis González se ha convertido en un personaje icónico en las redes sociales, interpretado por el humorista Alejandro Riaño, pues ha logrado hablar de la actualidad de Colombia de una forma diferente. El personaje es conocido por ser imprudente para decir lo que siente o piensa y por eso, “sin querer”, soltó un comentario con Jessi Uribe, el cual molestó al cantante popular.

Sin embargo, todo fue diversión durante la entrevista, pues Juanpis González logró que Jessi Uribe se pasara un poco de copas en el escenario, por lo que la situación solo causó risas entre ambos. El cantante de música popular llamó a Paola Jara para comentarle que estaba con ‘JP’.

“Tú con quién estás tomando hijue*. Pollo broaster está acá, el marihuanero está acá. Entonces con quién hijue* estás tomando. Pásame a Sandra”, le dijo Juanpis a Paola Jara en llamada frente a todo el público, lo que empezó a subir de tono la situación, pues el personaje de Alejandro Riaño no se detendría ahí.

Entre risas y bromas la conversación entre Jessi Uribe y Juanpis González continúo, al igual que algunas burlas con Paola Jara, por lo que la cantante de música popular les empezó a exigir respeto a los dos y a preguntarles por qué la habían llamado.

“Tú me acabas de decir que respete a Jessi, pero ustedes no respetaron a Sandra. Hasta luego”, le dijo Juanpis a Jara para después colgarle la llamada. La situación desató un sinfín de risas en el teatro, incluyendo a Jessi Uribe que no podía tranquilizarse ante la situación.

“Oiga y este hp le colgó mk”, dice Jessi Uribe en medio de risas y vuelve a llamar a Paola Jara para decirle que definitivamente Juanpis González es una "biblia".

La entrevista se viralizó rápidamente y, según fanáticos del humorista, es la mejor hasta el momento de todas las que ha publicado con el personaje de Juanpis Gónzalez.

