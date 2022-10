Ventajas y desventajas de los partos naturales y la cesárea

Las sociedad ha cambiado a la mujer y con ella, también las condiciones citadinas son ahora muy diferentes a las del campo hace algunos años. Lo anterior ha hecho que hoy desde el punto de vista de la anatomía, el cuerpo al momento del parto ya no sea el mismo.



Teniendo en cuenta que parto es un evento fisiológico normal, que toda mujer está preparada para tener, la realidad es que no siempre es posible por complicaciones que terminan en una cesárea. (Lea además: Tome nota: Mitos del embarazo y el posparto )



Aunque según el doctor Hoover Canaval afirma que si no existe un condicionante raro, cualquier mujer puede tener un parto, existen algunas situaciones que se sale del contexto natural. Por esta razón, en Blu Radio hicimos una recopilación de las diferencias entre el cesárea y el parto vaginal.



Cambios en el cuerpo



Según el doctor Canaval, durante el embarazo las caderas se va anchando, lo que quiere decir que este cambio se presenta durante los nueve meses de gestación del bebé y no es una consecuencia del parto natural. Asimismo, señaló que las caderas vuelven a su lugar tras dar a luz.



El dolor



Lo normal es el que los partos sean soportados a través de la anestesia, aunque vale la pena aclarar que el umbral de dolor es diferente en todas las personas. Lo que quiere decir que aunque una mujere haya sentido un nivel alto de dolor en el parto natural, no quiere decir que las demás vayan a sentir lo mismo.



Existen muchos casos de mamás que afirman no haber sentido nada, durante el parto vaginal.



Complicaciones en la madre



Desde el punto de vista quirúrgico, al abrir el abdomen para la cesárea se corre el riesgo de lesionar la vejiga o los intestinos. Sin embargo, las técnicas quirúrgicas son cada vez más especializadas, afirmó el profesional.



Por otro lado, el doctor Canaval afirma que el parto ofrece menos complicaciones. “En la mayoría de los casos no hay complicaciones importantes para la madre”, reiteró.



Complicaciones en el bebé



En la cesárea el bebé generalmente no se enfrenta a nada en especial, en cambio en el natural tiene que hacer todo un recorrido por el canal del parto y allí “hay que conjugar toda la experticia del profesional para que nazca sin complicaciones”.



La recuperación



En cualquier de las dos opciones la recuperación es como descansar de un esfuerzo muy grande. Además, la mujer se enfrenta inmediatamente al proceso de la lactancia.



Según el profesional, “en el parto natural la madre se va recuperando de forma espectacular. La mayoría de ellas siempre están sonrientes y aunque un poco adoloridas, se enfrentan a su nuevo rol sin dificultades’.



En la cesárea, gracias a la anestesia el dolor se reduce notablemente y gracias a ello la madre también puede moverse con más tranquilidad. Lo que hay que tener en cuenta es el cuidado de cómo se levanta o cómo se mueve porque llevan una zona que hasta ahora se está cicatrizando.



Tiempo



Tanto en el sistema de salud público como en el privado es más económico y rápido llevar a cabo una cesárea, en cambio en un trabajo de parto de 8 o 10 horas los profesionales involucrados deben tener el tiempo destinado para esa labor.