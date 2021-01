Viajó con su perrito y al bajarse del avión se lo entregaron muerto; Easyfly responde

Mucha indignación ha generado en redes sociales el caso de la muerte de un perrito en un vuelo entre Puerto Asís y Cali: se trata de Homero, de raza American Bully, quien según denuncia su dueña, María Fernanda Echeverry, habría muerto por negligencia de EasyFly.

Cuenta Echeverry en sus redes sociales que en el aeropuerto de Puerto Asís le impidieron subir a la cabina con su mascota y que la única opción que le dieron fue que viajara en un guacal en la bodega del avión con el resto del equipaje, a lo que tuvo que acceder "luego de rogar e insistir" muchas veces para que la autorizaran a subir con su mascota.

Al bajarse en Cali, narra Echeverry, le entregaron el guacal con Homero muerto. Según comenta también en sus redes, un veterinario habría certificado que la hipotermia (frío) y la hipoxia (falta de oxígeno) habrían redundando en la muerte del perrito.

Echeverry, en entrevista con Mañanas BLU, reveló pormenores del caso.

"Ellos simplemente me entregaron el animal muerto. Él estaba con todas las maletas, le faltó el oxígeno. No me ayudaron en absolutamente nada", sostuvo.

Publicidad

"Lo tiraron como una maleta. Lo pusieron como un objeto y por eso el perro falleció. No hay explicación alguna, no se hacen responsables. Me parece una canallada", agregó.

De acuerdo con la pasajera, cuando abordó pidió ver a la mascota y la petición le fue negada. Además, sostuvo que no firmó ningún papel y que pidió que el perro estuviese dispuesto de manera adecuada.

A su turno EasyFly, la aerolínea en mención, emitió un comunicado explicando la situación. En primer lugar, aclara que la pasajera no presentó los documentos que la normatividad aeronáutica obliga : "no presentó el certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas". Ante eso la empresa ofreció "la opción de transportarlo en la bodega del avión".

También dice en su comunicado: "Los transportadores desconocemos las condiciones de salud con las que los animales abordan las aeronaves, así como las condiciones especiales físicas, emocionales, de temperatura o presión que el animal puede soportar".

También lamentaron la muerte del perrito y se comprometieron a reforzar la información de los protocolos que las normas vigentes dictan para el transporte de mascotas.

Comunicado a la opinión pública vuelo 6967 Ruta Puerto Asís – Cali. pic.twitter.com/d815QODYBk — EasyFly Vuelos (@EasyflyVuelos) January 15, 2021

Escuche a María Fernanda Echeverry en entrevista con Mañanas BLU: