Video: así le contaron a hija menor de Rubby Pérez que su padre había muerto

Michelle Reynoso, reconocida modelo, diseñadora y madre de la hija menor del cantante Rubby Pérez , rompió el silencio en el programa Noches de Luz y habló sobre el proceso que ha tenido que pasar junto a Ana Beatriz tras la perdida de su padre el pasado mes de abril, cuando se cayó el techo del Jet Set momentos en el que el artista se presentaba.

"Yo le hable mentira, en todo momento le dije que él estaba vivo, que estaba en el hospital y ya el miércoles por la tarde, cuando teníamos que ir al funeral, la familia me dijo que ya tenía que decírselo, porque ella creía que iba para el hospital a verlo, entonces, fui a la habitación y le dije todo. Ese fue el momento más difícil de mi vida, Dios me dio el valor y todavía me lo da, ya tenemos un mes", relató Reynoso.

Rubby Pérez. Foto: Youtube @RubbyPerez

Michelle aseguró que no solo ha sido ese momento que ha tenido que afrontar junto a su hija, sino todas las noches, momentos en donde, según la diseñadora, su hija vuelve a recaer.

"Todas las noches tengo que armarme de valor porque ella de noche se cae", indicó Reynoso.

La modelo también reveló detalles sobre su vida privada junto a Ana Beatriz. Su relación con Rubby y detalles inéditos del nacimiento de la joven de 15 años.

Reynoso afirmó que, aunque ya no tenía una relación sentimental con Rubby , eran grandes amigos y que, incluso, el cantante era muy cercano a su mamá. También contó que el artista era un apoyo para las tres.

A su vez, contó que Ana Beatriz tiene el nombre de sus dos abuelas ( materna y paterna) y que llegó en un momento de salud díficil de Reynoso, ya que solo tenía un ovario y las condiciones económicas no eran las mejores.

Vea la entrevista aquí: