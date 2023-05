Video: comunidad golpeó y amarró a un poste de luz a ladrón que atracaba niños en sus colegios

Este martes, 2 de mayo, un ladrón sorprendió a un grupo de niños que regresaban de su colegio en Rosario, Argentina, y los atracó, robándole sus mochilas y todas sus pertenencias; sin embargo, la rápida acción de los vecinos permitió capturarlo y atarlo a un poste de luz. El suceso quedó captado gracias a varios videos difundidos por habitantes del sector.

De acuerdo con medios locales, el delincuente se acercó a los niños y les arrebató las mochilas mientras los amenazaba con un arma blanca. Ante los gritos de los pequeños, los vecinos salieron a la calle y comenzaron a perseguir al ladrón, quien intentó huir en su bicicleta.

“Fui a dejar a mi hija a mi casa y volví muy loco a buscarlo porque creo que con los chicos no hay que meterse, menos con la edad que tienen”, relató uno de los padres al medio Telenoche Rosario.

Asimismo, en los videos difundidos en redes, se alcanza a observar cómo la comunidad la propina una fuerte golpiza al delincuente por estar robando a los menores de edad.

⭕ IMPACTANTE DETENCIÓN CIVIL: ATARON A UN LADRÓN A UNA COLUMNA



Vecinos de la zona norte de Rosario, detuvieron a un joven que intentó robarles a chicos de una escuela primaria con un cuchillo.



Lo ataron con una soga a una columna hasta que llegó la policía. pic.twitter.com/NPErTvG1mX — Rosario3.com (@Rosariotres) May 3, 2023

Finalmente, los vecinos lograron interceptar al ladrón a pocas cuadras del lugar del robo y lo ataron a un poste de luz para evitar que escapara. Mientras tanto, llamaron a la policía, que se hizo presente en el lugar y detuvo al delincuente.

“Yo no quiero que nadie salga lastimado. Soy padre de 4 chicos, hice lo que tenía que hacer para que no le siga robando a los más chicos. Si vemos que le están robando a los chicos metámoslos presos porque los chicos no tienen la culpa”, agregó el padre.

Después del fuerte suceso, los niños, aunque asustados por el incidente, recuperaron sus mochilas con todas sus pertenencias gracias a la rápida acción de los vecinos. Por su parte, el ladrón fue trasladado a una comisaría cercana para enfrentar las acusaciones en su contra.

