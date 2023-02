Video: desvelan entrevista de Valentina Trespalacios cuando recién empezaba a ir a fiestas como Dj

El pasado domingo 22 de enero, la DJ Valentina Trespalacios fue encontrada muerta dentro de una maleta en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Según las autoridades, la joven fue asesinada por su expareja sentimental, un ciudadano estadounidense que decidió salir del país cuando la Fiscalía empezó a investigar el crimen.

Sin embargo, en cuestión de días, las autoridades capturaron al estadounidense John Poulos en Panamá, principal señalado de asesinar a la joven, por lo que de inmediato lo trasladaron a Colombia para que respondiera por el crimen.

Desvelan el video de Valentina Trespalacios en sus inicios como DJ

Después de la conmoción que causó el asesinato de Valentina Trespalacios, amigos y seguidores de la joven han publicado en redes sociales videos donde recuerdan a la DJ; sin embargo, a través de TikTok empezó a circular una grabación que sería la primera entrevista de la joven recién entró a trabajar en el mundo de las fiestas.

En la grabación, Valentina habló sobre su pasión por la música y explicó que quería llegar a ser una gran DJ en Colombia.

"Yo inicié hace ocho meses aproximadamente con mi carrera, me apasiona mucho la música y me he venido destacando en muy buenos eventos durante el periodo. Un día me metí a averiguar lo de la academia, me metí a estudiar, hice el curso, practiqué hasta perder el miedo, porque es de salir al público y mostrarle a la gente qué es lo que tienes, el talento ", contó la joven.

Por su parte, en diálogo con Blu Radio, el tío de Valentina Trespalacios reveló que ella era muy conocida en la industria y que llevaba ya cuatro años trabajando y cumpliendo sus sueños.

Audiencia John Poulos

Este jueves 2 de febrero, a las 2:00 de la tarde, se reanudará la audiencia contra John Poulos, presunto asesinado de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue encontrada muerta dentro de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá.

En la audiencia de este martes, se definirá si John Poulos debe ir a la cárcel por asesinato de Valentina Trespalacios. Cabe resaltar que, el pasado 1 de febrero, la audiencia fue suspendida en horas de la noche por el juez de control de garantías.

