Video: el insólito caso de una mujer que le crece vello púbico en la cara por culpa de un injerto

El mundo está cargado de historias curiosas que generan asombro, e incluso, espanto. Este es el caso de Crystal Coombs, una mujer quien tuvo que vivir con el drama de ver cómo en su rostro le crecía vello púbico por culpa de una cirugía.

Su historia fue conocida por el programa ‘Botched’ emitido por el canal ‘E! Enterteiment’ que se basa en buscar casos de cirugías estéticas mal hechas para corregirlas.

En el programa, la mujer contó su doloroso drama, pues afirmó que todos los días tenía que depilar su rostro para que no le salieran más pelos.

Según Crystal, todo comenzó cuando a los 9 años un perro le mordió el rostro. Debido a esta herida, los médicos en esa época decidieron injertarle un pedazo de piel, pero la sacaron de la ingle.

“Hicieron la cirugía y luego el vello comenzó a crecer. Vello púbico literal. No creo que el médico haya mencionado que me crecería vello púbico de mi parche. No recuerdo eso”, mencionó Coombs en el programa.

Según explicaron los expertos en cirugía estética, este procedimiento estuvo mal hecho, pues usar piel de la ingle o de las axilas podría generar ese problema.

Claramente esta mujer tuvo problemas de autoestima, e incluso tuvo que vivir intensas escenas de bullyng en diferentes esferas de la sociedad.

Finalmente, y luego de que su historia conmoviera a miles de personas, la mujer volvió a entrar al quirófano y los cirujanos del programa pudieron corregir el problema con un sofisticado procedimiento.

