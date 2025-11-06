Video: encendió un cigarrillo en una gasolinera y casi todo termina en tragedia

Lo que iba a ser una tarde entre amigos, por poco termina en una tragedia por la imprudencia de uno de ellos. Estando en una gasolinera, decidió encender un cigarrillo y generó una fuerte llamarada que alertó a todas las personas que se encontraban en el establecimiento.

El hecho se registró el pasado 3 de noviembre en Timón, en Brasil. Grabado por una cámara de seguridad, este hombre se encontraba con sus amigos compartiendo cuando tomó asiento y decidió encender su cigarrillo, pero fue cuando arrojó la cerilla al suelo cuando se dio una fuerte llamarada que se movía hacia los tanques de gasolina.

Fue gracias a uno de los empleados de la gasolinera que se evitó que todo terminara en tragedia, pues al ver que las llamas se acercaban a los tanques de gasolina, él tomó un extintor y apagó el fuego rápidamente salvando de algo peor a todas las personas que se encontraban en ese momento.

Empleado apaga incendio en la gasolinera // Foto: G1

Si bien en redes sociales cientos de personas han criticado la imprudencia de este joven, el departamento de Bomberos de Timón aseguró que esta zona no estaba incluida en el plan de seguridad contra incendios, por ende, también una parte de culpa del establecimiento y se desplazaron a la zona a verificar cómo limitan el control en la zona para evitar una tragedia.



"La gasolina es altamente volátil, lo que significa que se evapora fácilmente y libera gases y vapores inflamables. Estos vapores pueden acumularse en el ambiente y, al entrar en contacto con el fuego o chispas, aumentan el riesgo de explosiones e incendios. Por lo tanto, fumar cerca de los surtidores de gasolina es extremadamente peligroso", explicó el teniente Wellington Soares Araújo, director de Actividades Técnicas del Departamento de Bomberos, según reveló el medio local G1 por lo sucedido, que, afortunadamente, no pasó a mayores.