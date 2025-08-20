Publicidad

Sociedad

Video: famoso streamer se enteró en pleno en vivo de la muerte de su pequeña hija

El streamer estaba jugando en línea cuando fue interrumpido por los gritos de su suegra, encargada de cuidar a la niña en ese momento. Luego, pasó lo peor.

Streamer se enteró en pleno en vivo de la muerte de su hija
Streamer se enteró en pleno en vivo de la muerte de su hija
Foto: Instagram - redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:08 p. m.

La comunidad gamer de Brasil está de luto tras la trágica muerte de Giulia, la pequeña hija del reconocido youtuber y streamer de Twitch Renato Tsukasa. La niña, de apenas dos años, sufrió un accidente en la piscina familiar mientras su padre se encontraba transmitiendo en vivo ante miles de espectadores.

El hecho ocurrió el pasado 31 de julio en São Paulo y generó un profundo impacto en redes sociales, donde seguidores y colegas del creador de contenido expresaron mensajes de condolencias y apoyo.

El accidente durante la transmisión

Renato Tsukasa, quien cuenta con más de 200 mil seguidores, estaba jugando en línea cuando fue interrumpido por los gritos de su suegra, encargada de cuidar a la niña en ese momento. De inmediato, el streamer dejó la pantalla, pero su cámara siguió transmitiendo ante miles de usuarios que fueron testigos de la escena.

Según relataron sus familiares, Giulia logró escalar la valla de protección de la piscina y cayó al agua sin que su abuela advirtiera el movimiento. Al escuchar el grito de alerta, Renato corrió hacia el lugar y encontró a su hija inconsciente. Aunque intentó reanimarla con maniobras de respiración y compresiones torácicas, no logró estabilizarla.

La niña fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos intentaron revertir el paro cardiorrespiratorio. En medio de la desesperación, el streamer compartió un video en sus redes sociales solicitando oraciones y energía positiva para su hija.

Horas más tarde, confirmó la dolorosa noticia de su fallecimiento. “Yo te amo eternamente”, escribió en un emotivo mensaje acompañado de imágenes de Giulia por medio de sus redes sociales.

