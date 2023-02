Video: hombre descuidó su celular y su hijo se gastó más de 6 millones de pesos

La historia de Little Mason Stonehouse, un niño de 6 años que vive en Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales por la fuerte travesura que le hizo a su familia. Según su padre, el menor aprovechó un descuido y cogió uno de sus celulares; sin embargo, al pasar unos minutos, se dio cuenta de que su hijo no estaba jugando sino haciendo compras por internet.

En la publicación que hizo Keith Stonehouse, el padre del niño, detalló que el menor realizó un pedido por 500 pizzas, 183 camarones gigantes, y otros productos como helados y golosinas. Sin embargo, al revisar su celular, se dio cuenta que la cuenta rondaba por los 1.500 dólares, alrededor de 6'900.000 pesos colombianos.

“Imagínense mi sorpresa cuando un repartidor tras otro aparecieron en mi casa dejando comida en mi puerta, algo sacado de una obra de teatro. Yo pregunté a uno de los domiciliarios que estaba pasando, pero no pudo decirme, solo que era un pedido para mí”, manifestó el padre a medios locales.

Según el padre, después de ver tanta comida en la cocina, fue a reclamarle a su hijo por lo que había hecho, pero al hablar con él, no sabía si reírse o regañarlo.

“Mientras se entregaba toda la comida y descubrí lo que sucedió, fui a hablar con Mason sobre lo que hizo. Estaba tratando de explicarle que eso no era bueno y levantó la mano y me detuvo y dijo: ‘papá, ¿ya llegaron las pizzas de pepperoni?’ tuve que salir de la habitación. No sabía si enojarme o reírme”, explicó el padre.

Tiempo después, tras vivir la fuerte broma de su hijo, el padre manifestó que la comida la repartieron entre vecinos y amigos del sector.

“Podríamos decir que estaba molesto, pero no sabemos si realmente lo ha asimilado, esa es la parte frustrante. Es un buen niño, lo hizo sin intención”, sentenció.

