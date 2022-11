Video: hombre olvidó quitar el bluetooth de su carro y su esposa lo descubrió hablando con la otra

A través de redes sociales empezó a circular un video en donde se presenció un caso de infidelidad, después de que un hombre olvidó apagar el bluetooth de su teléfono que estaba conectado al carro. Como consecuencia, la esposa, que estaba en el interior del vehículo, se percató de toda la conversación que tuvo su marido con la otra.

En el video, el cual fue grabado en México, se ve cómo el hombre toma su dispositivo móvil y sale del vehículo, mientras deja a su esposa en el carro. De un momento a otro, la mujer empieza a escuchar un audio de voz que reprodujo su marido desde la calle.

En el mensaje de voz que recibió él, se alcanza a escuchar la voz de otra mujer, al parecer la amante, quien le habló de forma romántica al hombre, lo que enojó bastante a su esposa.

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué?”, “nos vamos a ver hoy o qué?”, dice la amante del hombre infiel.

El hombre intentó reproducir el mensaje dos veces y, cuando iba a hacerlo una tercera vez, se percató de que el sonido estaba saliendo dentro del carro y su esposa lo había escuchado hablando con la otra.

El video, que fue publicado por una cuenta de Instagram, causó varias reacciones en la plataforma y algunos usuarios criticaron al hombre por su infidelidad y cuestionaron la manera en la que se dejó descubrir.

“Lástima que no esté el video completo con la reacción de la esposa frente al tipo”, “más estupidez es que ella lo perdone”, “Sin necesidad del audio ya se había delatado al salir del carro”, “tarde o temprano las mentiras se descubren”, indicaron los internautas.

El video se volvió viral en cuestión de minutos, logró más de 100 mil visualizaciones en cuestión de segundos y obtuvo miles de comentarios aludidos a la infidelidad de hombre.

