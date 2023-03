Video: influencers se salvaron de morir aplastados por camioneta mientras hacían transmisión en vivo

El influencer y creador de contenido Nate Reeves se llevó el susto de su vida después de acudir a una cafetería para grabar un episodio de su reconocido podcast ‘November Romeo’, espacio en donde suele hablar de fotografías junto a otros invitados. El video sel suceso se hizo viral en redes sociales.

En el video, el cual se hizo viral en redes sociales, se ve al influencer acompañado de Alexsey Reyes, un fotógrafo de Houston; sin embargo, ninguno de los dos jóvenes se imaginó que estarían a escasos centímetros de ser arrollados por una camioneta y que, además, el fuerte momento quedaría grabado.

Momentos después, una camioneta chocó contra el vidrio donde el par de creadores de contenido estaban sentados junto a sus elementos de grabación, haciéndolo pedazos. La escena, en vez de parecer algo de la vida real, parece algo sacado de una película de ficción, por lo que sorprendió a más de un internauta en redes sociales.

“Siento que entré en estado de shock instantáneo. Tenía algunos rasguños inicialmente con vidrio. Encontré fragmentos en mis brazos y cabello más tarde”, le contó Alexsey Reyes a medios locales.

Incluso, lo curioso del video es que el choque se produce después de que uno de los creadores de contenido dijera: “Se siente tan silencioso aquí”.

Según la Policía de Houston, el fuerte choque ocurrió luego de que el vehículo cruzara un semáforo, chocara contra un auto y perdiera el control, lo que hizo se estrellara contra el local donde estaban los dos influencer grabando su podcats.

“Que mala suerte”, “No me imagino que me ocurra algo así, que mala experiencia”, “A veces uno se topa con personas que no deberían manejar”, fueron algunos de los comentarios del video.

Por fortuna, el suceso no pasó a mayores, pero ambos creadores de contenido sí se llevaron el gran susto de su vida. Por su parte, el video del suceso se hizo viral y desató risas en redes sociales.

