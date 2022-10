Video: joven se hizo un tatuaje en honor a su mamá; ella le terminó pegando

Para muchas personas en el mundo, la mamá es la persona más importante en todo el planeta . Por eso, en muchos casos se esfuerzan en hacerlas felices y tienen ideas innovadoras para poder sacarle una sonrisa; usan cartas, afiches, fotos e incluso tatuajes.

Así quiso hacer un joven mexicano con su mamá, que para inmortalizar la memoria de su mamá decidió realizarse un tatuaje en su honor; sin embargo, el detalle a ella no le gusta para nada.

Publicidad

En el video que se volvió viral en TikTok se ve como el joven le muestra a su madre su tatuaje, a lo que ella queda en silencio y solo puede taparse la cara, pero en menos de un minuto reaccionó y no de la mejor forma.

"No me importa lo que eso diga. No me importa, te dije que no quería", le respondió y empezó a abofetearlo en el rostro.

La persona que graba solo puede reírse ante lo que está sucediendo, pero la señora se encuentra bastante molesta y se entra a buscar la correa con la cual le iba a pegar al joven.

“Les dije que no quería. Yo no estaba jugando (…) Me va a dar un infarto si no me haces caso. Yo les dije que no, es que no me respetan”, gritó la mujer.

Publicidad

El video ya las 2 millones de reproducciones en TikTok y ha generando todo un debate en torno de la creación de los hijos, pues algunos creen que la violencia no soluciona nada, mientras que, otros creen que es la mejor opción.

"No por ser mayores harán lo que sean mientras vivan bajo el techo de sus padres. Las reglas se siguen respetando"; "Ella es mamá y es mexicana... Porque creen que los mexicanos somos chingones"; "Mi hija tiene 15 ya me pidió permiso, le dije que si, a los 18 yo misma la voy a acompañar. Que mejor que uno sepa lo que hacen, y tengan precauciones", son algunos de los comentarios.

Publicidad

Le puede interesar: Bamm podcast