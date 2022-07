Video: mujer borracha le tiró los perros a soldado en Transmilenio: “Papasito, cómo te llamas”

Es viral el caso de una mujer que se desplazaba en Transmilenio durante la celebración del 20 de julio y mientras lo hacía le tiró los perros a un soldado que se encontraba montado en el transporte público. Ella se movilizaba en estado de embriaguez, pues ella misma confirmó “se tomó muchos vinos”

“Ay, mi mono, será que me bajo contigo”, dijo la mujer cuando se percató que estaba el soldado dentro del bus. Ella empezó a tirarle más piropos al hombre: “Ese soldado papasito, yo quiero un soldado”.

La mujer empezó a preguntarle el nombre mientras él le ignora por completo y ella recita las estrofas del himno nacional para llamar la atención del uniformado. Intentó con varios nombres “David”, “Jesús”. Sin embargo, no obtuvo respuesta ya que él solo se reía.

“¿Venga ya llegamos al Ricaurte? Mi amor bájate conmigo; papasito y yo con esta prenda tan hiju**. Llévame en G43 amor, no este hp no me mira. Ay, no, miren ese cuerpo”, le sigue diciendo la mujer al uniformado.

Después empezó a cantarle una canción y a pedirle un beso al soldado, pero no logró su cometido.

El caso se volvió viral rápidamente y los comentarios por lo sucedido no se hicieron esperar: “Excelente la actitud de la soldado respetuosa; los principios y valores que forman a un militar, felicitaciones al soldado”; “Fue muy chistoso y el soldado se la disfrutó como se puede evidenciar él se reía de lo que decía la señora, acá el problema es que si hubiera pasado al contrario fuera un acoso”; “Una prueba más de que los hombres también sufren acoso y mucho más por parte de nuestro género”, entre otros.

El video también causó indignación, pues consideran que no hay igualdad de género ya que, si era un hombre a una mujer, existiría una denuncia y no risas en el bus. Se desconoce qué sucedió después.

