Video: Silvestre Dangond hizo un llamado al diálogo en medio de protestas por paro nacional

El conocido cantante colombiano Silvestre Dangond, que reside en Miami, a través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores su opinión frente a las protestas en contra de la reforma tributaria .

Enfatizo que esta situación y su opinión sobrepasa las perspectivas divididas que se tengan sobre él.

Igualmente aseguró que el diálogo es la mejor herramienta de entendimiento y que así “las cosas terminan arreglándose”.

“A mí también me afecta la reforma. Me duele lo que pasa en Colombia, lo que se vive sobrepasa cualquier opinión dividida que pueden tener sobre mí, porque donde quiera llego digo con mucho orgullo que soy colombiano que vengo de un pueblo”, dijo.

Agregó también que está en total desacuerdo con actos vandálicos, y que le preocupa profundamente junto con la situación por COVID. “Yo cuando peleo con mi mujer no tengo por qué tocarle un pelo (…) ¿Por qué no buscamos otro camino?, lo que quiero es unir como lo hago con mi música”, añadió.

Este video causó opiniones tanto en contra como a favor de lo declarado por el cantante.

“¿De qué violencia hablas?, si el Gobierno lanza una reforma en plena pandemia, ¿quién viene siendo el violento?”, “dijo todo y nada”, “Sos uno de los más vendidos”, “gracias por el apoyo”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.