Video: supuesta aparición de la Virgen tiene consternados a los creyentes en Italia

Las imágenes de la supuesta aparición de la Virgen de Trevignano, comunidad de la región de Lacio, en el nororiente de Italia, tienen consternados a los miles de creyentes de esta zona del país europeo.

Las fotografías donde, aseguran quienes las tomaron y los fieles, se ve a la Virgen fueron dadas a conocer por el medio italiano Mattino5, que recogió también los testimonios de otras personas en el lugar que confirman las palabras de Gissella, una italiana que afirma tener visiones de la Virgen en las que le encomiendan mensajes.

Madonna di Trevignano, Ecco le immagini delle presunte apparizioni in cielo mandate da alcuni fedeli#Mattino5 pic.twitter.com/SJc9tuOPmj — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2023

“Era una de las primeras veces que había subido a la cruz, donde nos reunimos con los fieles para orar. Así que tomé algunas fotos del paisaje y cuando volví a casa para verlas de nuevo vi a la Santísima Virgen”, dijo una creyente al programa Mattino5.

“Cuando vi las fotos de la Virgen y la cruz estuve tres días enferma, no lo podía creer. Muchos se burlaron de mí, pero estoy tranquila, no he alterado nada, apenas puedo usar el teléfono”, concluyó el testimonio.

Sin embargo, esto no fue lo único que habría sucedido entorno al misterio de la Virgen de Trevignano, pues se conoció otra noticia en la que supuestamente la estatuilla de esta habría llorado lágrimas de sangre.

A falta de un pronunciamiento de la Diócesis, medios italianos han señalado que una comisión de investigación de la Iglesia ha iniciado una investigación para “comprender si los hechos de Trevignano tienen un carácter sobrenatural “.

Es por estos estos hechos que muchos creyentes se reúnen en oración en Trevignano, a orillas del lago Bracciano, y según varios testigos, lo harían porque "cada 3 de mes la Virgen se aparecería a supuestos videntes".