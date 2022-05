"Yeison Jiménez me dijo que grababa conmigo cuando estuviera flaco": exparticipante de 'Yo Me Llamo'

Ciro Quiñonez, exparticipante de ' Yo Me Llamo ', reveló que Yeison Jiménez, jurado del reality de imitación, le dijo que grabaría con él un video cuando estuviera flaco, lo que lo llevó a someterse a siete cirugías en un solo procedimiento.

"Se me da la oportunidad con Yeison Jiménez pero él me dice 'yo grabo contigo el vídeo cuando estés flaco'. Cuando llegues a 75 y me muestres grabamos", dijo Quiñónez en La Red, agregando que eso ocurrió cuando él pesaba 86 kilos.

"En la final de Yo Me Llamo me auto-examino y digo ese no es el artista que usted debe reflejar, hay algo que no está consecuente con su carrera, sus canciones y su imagen. Me vi gordo", prosiguió el artista, quien aseguró que ya habían intentado mejorar su aspecto físico con alimentación.

"(Las cirugías) hacen que yo sonría hoy diferente, hasta tenía temores. Me siento ahora con el autoestima muy arriba, renovado y me siento competitivo en todos los sentidos, esas son las condiciones en las que debe estar un artista", concluyó Ciro Quiñonez, quien detalló que las cirugías a las que se sometió, en una sola intervención, fueron Liposucción con marcación abdominal, bichectomía, lipopapada, liposucción de hombros, brazos y pecho.

