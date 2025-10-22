Yina Calderón no pagará multa por no pelear con Valdiri en evento de Westcol

Ya ha pasado casi una semana desde la pelea que Yina Calderón y Andrea Valdiri no tuvieron durante el evento de boxeo de 'Stream Fighters' del polémico y conocido Westcol. Pero, aún así, las dos siguen siendo tema de conversación en redes sociales por los "problemas" que podría tener al no llevarse a cabo este combate en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Sin embargo, antes los rumores en redes sociales, la hermana de Yina salió a aclar la situación en redes sociales y aseguró que "no pagará nada", pero no por lo que la gente piensa, sino que, según ella, el contrato se cumplió como se estipuló y no hay ninguna multa por la cual tener que responder.

Para todas las personas que están preocupadas que porque a mi hermana la van a demandar, que esto y lo otro, no se preocupen, en el contrato está todo estipulado y todo se cumplió. Que no se puede leer, no se los puedo mostrar porque esto es confidencial, ni siquiera Valdiri podría decir la suma que se debe pagar si se incumple el contrato", puntualizó.

Cabe recordar que, según reveló Andrea Valdiri en una transmisión en vivo, todos los participantes del evento firman contratos con cláusulas específicas, entre ellas una penalidad económica para quienes abandonen la pelea antes del tiempo estipulado.



De acuerdo con Valdiri, la multa podría alcanzar los 196 millones de pesos colombianos, una cifra considerable que reflejaría la seriedad del certamen y la intención de los organizadores de evitar situaciones como la ocurrida.

La bailarina y empresaria también lanzó indirectas hacia Calderón, recordando que la ex participante de realities ha enfrentado dificultades financieras en el pasado, insinuando que el incumplimiento contractual podría agravar su situación económica.

“Cuando hay una persona sin valores, sin honor y sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia. ¡Y un ruido para que Yina Calderón se vaya para la p**a mi***a!”, expresó Westcol durante el evento.

La influencer no se quedó con nada. Foto: Ig @stream_fighters y captura Kick