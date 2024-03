“Yo tengo mi casita”: abuelita fue enviada por su hijo a un asilo en un servicio de aplicación /

A través de las redes sociales se conoció un video grabado por la conductora del servicio de transporte, a quien el hijo de una abuelita le pagó para que la llevara a un asilo.

Lo conmovedor de esta historia es que la mujer no sabía a dónde iba hasta que la conductora le indicó que el servicio estaba destinado a dejarla en el asilo. De inmediato, la señora expresó que no quería ir a ese lugar y pidió ser devuelta a su casa para hablar con su hijo; sin embargo, la conductora le explicó que no podía hacerlo porque el servicio ya había sido pagado.

“Yo ya cobré señora, no la puedo regresar a su casa”, respondió la conductora ante las súplicas de la abuelita.

Ante la negativa de la conductora, la adulta mayor le ofreció pagarle el doble de lo acordado para que la llevara de regreso a su casa y así poder hablar con su hijo.

“Yo no voy a un asilo, yo tengo mi casita”; le decía la abuelita a la conductora, “Dígale a mi hijo que yo ya no voy a molestarlo con mis tristezas, las paso solas si él ya se aburrió de mí. Pero que me dejen sola en mi casa”.

Por las súplicas de la señora, la conductora no pudo contener las lágrimas y se conmovió por la frialdad con la que actuó el hijo y la situación de soledad en la que recogió a la señora, ya que nadie la había ayudado cuando llegó a recoger el servicio.

Cuando finalmente la abuelita se dio cuenta de que había una cámara en la parte delantera del carro, se dirigió a ella para preguntarle a su hijo por qué le estaba haciendo eso, ya que según ella, le había dedicado toda su vida a cuidarlo con amor.

“¿Por qué, hijo? Después que te crecí, hijo del alma. ¿Por qué, hijo? Te crecí, hijo, y con eso me pagas”, puntualizó.