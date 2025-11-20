¿AirDrop en Android? Google sorprende con integración en los Pixel 10

La histórica barrera que durante años impidió compartir archivos fácilmente entre teléfonos Android y iPhone comienza a romperse. Google anunció este jueves que los usuarios del nuevo Pixel 10 ahora pueden enviar y recibir archivos con dispositivos Apple utilizando AirDrop, la popular función de transferencia inalámbrica de iOS.

Según explicó la compañía tecnológica, la decisión responde a un pedido constante de los usuarios:

Hemos escuchado a muchas personas que desean una forma más sencilla de compartir archivos entre dispositivos Indicó Google en un comunicado.

¿Cómo funcionará AirDrop en Android?

Por ahora, esta integración está disponible únicamente en la línea Pixel 10. Sin embargo, Google aseguró que su objetivo es extender esta compatibilidad a más dispositivos Android en los próximos meses.

Google Pixel Foto: AFP

La compañía enfatizó que esta innovación se desarrolló con un enfoque claro en la protección de los datos: “La seguridad fue el pilar fundamental de esta nueva función”.



Google también destacó que esta apuesta por la interoperabilidad se suma a otras iniciativas recientes de apertura tecnológica, como la adopción del estándar RCS en mensajería y el sistema de alertas de rastreadores desconocidos, compatible entre Android y iPhone.