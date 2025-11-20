En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / ¿AirDrop en Android? Google sorprende con integración en los Pixel 10

¿AirDrop en Android? Google sorprende con integración en los Pixel 10

AirDrop estará disponible inicialmente en el Pixel 10. Sin embargo, Google aseguró que su objetivo es extender esta compatibilidad a más dispositivos Android.

Publicidad

Publicidad

Publicidad