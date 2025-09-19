Amor y Amistad podría arruinarle la vida: no caiga en estas cinco tácticas de estafadores

Este sábado, 20 de septiembre, se celebra en Colombia el Día de Amor y Amistad y las parejas, familias y amigos se alistan para esta ocasión. Algunos, incluso, toman la decisión de conocer a personas nueva durante esta fecha, salir en una cita romántica y escapar de la rutina.

Sin embargo, en este último caso, es importante que cada persona tome las medidas necesarias para no ponerse en peligro ante un desconocido. Y es que la forma de conocer a alguien ha cambiado con el tiempo.

Por ejemplo, el panorama del romance evolucionó significativamente, especialmente a partir de la pandemia de COVID-19, impulsando a millones de personas a buscar nuevas formas de conexión a través de las famosas aplicaciones de citas y sitios web para conectar con amigos.

Este mercado global está experimentando un crecimiento constante, con una tasa anual compuesta del 7,6 % proyectada entre 2023 y 2030, según un informe de Grand View Research.



No obstante, este auge ha sido aprovechado por algunos que tienen malas intenciones. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advirtió sobre el crecimiento de las estafas digitales en estas plataformas, donde los criminales utilizan “tácticas” emocionales sofisticadas para engañar a los usuarios.

El objetivo central de estos estafadores, según explicó ESET, es generar rápidamente un vínculo de confianza para luego “manipular emocionalmente” a la víctima, buscando obtener beneficios económicos y comprometer la seguridad emocional de las personas.



Tácticas de manipulación y grupos de riesgo

Los estafadores operan bajo diversas excusas diseñadas para tocar la fibra sensible de sus víctimas. Suelen utilizar narrativas como enfermedades repentinas, crisis económicas inesperadas o solicitudes urgentes de ayuda para manipular a la persona al otro lado de la pantalla.

Aunque cualquier individuo puede ser víctima de una estafa romántica, ESET detalló que existen grupos que se encuentran más expuestos, incluyendo a los adultos mayores, las mujeres de mediana edad y los menores de edad.

Factores como la soledad, una confianza excesiva en las relaciones que se desarrollan exclusivamente en línea y una posible falta de educación digital contribuyen a esta vulnerabilidad.

Los riesgos asociados a caer en estas trampas van mucho más allá de la pérdida financiera, involucrando serios peligros para la integridad personal y digital. Entre estos riesgos se incluyen:



Robo de dinero

Suplantación de identidad

Sextorsión y filtración de imágenes íntimas

Manipulación emocional

Amenazas e incluso riesgos físicos en el caso de encuentros reales, como el abuso o el secuestro.

Estrategias clave para evitar caer en un engaño digital

Ante el aumento de estas amenazas digitales, la educación y la cautela se convierten en la primera línea de defensa. Reconocer las señales de alerta puede ser crucial para proteger no solo el dinero, sino también la integridad emocional, de acuerdo con Fabiana Ramírez, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Por eso, ESET aconseja seguir las siguientes recomendaciones de seguridad para blindarse contra estos engaños:

