Ahora podrá traducir su música en Spotify hasta en 13 idiomas: así funciona

A través de redes sociales, el nuevo álbum de la Rosalía, “Lux”, dio exposición a una herramienta de traducción de Spotify que permite escuchar canciones en idiomas diferentes al habitual y, al consultar a la oficina en Colombia, confirmaron a Blu Radio que esta tecnología se volvió realidad y busca conectar a los artistas con nuevos públicos.

Esto se dio gracias a un trabajo con MusixMatch Pro, que trabajo como una IA, que traduce letras y le da un sentido diferente al público sin perder ritmos y esencias. Algo que el equipo de la española hizo para este álbum buscando conectar con millones de personas a nivel global.

Foto: AFP

¿Cómo traducir una canción en Spofity?

Realmente no es algo difícil de lograr, pero tenga en cuenta que solo traducirá la letra y su sentido, más la canción en sí, pues esto afectaría derechos de autor u otras cosas que mantienen viva la esencia de un sencillo; sin embargo, así verá la traducción:



Busque una canción en un idioma diferente suyo. Por ejemplo: “November Rain” de los Guns N’ Roses. Vaya a la parte inferior donde aparece la letra de la canción. Dele en botón traducir Automáticamente le saldrá toda la traducción de la canción a su idioma.

¿Cuál fue la última novedad en la aplicación?

La actualización más destacada de Spotify en septiembre de 2025 marcó un cambio histórico en la plataforma, especialmente para los usuarios del plan gratuito. Por primera vez, Spotify permitió que quienes usan la versión free pudieran escoger y reproducir cualquier canción de forma directa, sin depender del modo aleatorio que durante años fue una de las restricciones principales.

Esta modificación se interpretó como un esfuerzo por mantenerse competitivo frente a otras plataformas de streaming y por mejorar la experiencia de descubrimiento musical. Además, la actualización incluyó mejoras en la interfaz, recomendaciones más precisas basadas en hábitos auditivos y ajustes en la calidad de reproducción, consolidando a Spotify como un servicio más accesible y flexible para todos sus usuarios.

