Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Ahora podrá traducir su música en Spotify hasta en 13 idiomas: así funciona

Ahora podrá traducir su música en Spotify hasta en 13 idiomas: así funciona

La nueva tecnología se hizo famosa en “Lux”, el último álbum de la Rosalía, en donde se pudo ver el uso de esta herramienta en la plataforma.

