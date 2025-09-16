App para pagos con monedas digitales en Colombia: sirve hasta para consignar la nómina

Los pagos digitales son cada vez más comunes y las transacciones por estos medios se han convertido en una alternativa para muchas personas, que prefieren mover su dinero de esta forma. En medio de esto, surgió una plataforma que adoptó soluciones de pagos digitales en toda América Latina; se trata de Minteo.

Recientemente, la compañía anunció un hito significativo, alcanzando los US$200 millones en transacciones mensuales sobre tecnología blockchain, principalmente en la red Polygon, lo que demuestra un interés y la necesidad de herramientas financieras innovadoras en la región.

Minteo no solo está construyendo una infraestructura, sino que está redefiniendo la manera en que las empresas y usuarios gestionan sus finanzas.



¿Qué es Minteo y cómo funciona su plataforma?

Minteo es una plataforma financiera especializada en la emisión de monedas digitales estables, conocidas como stablecoins. Estas monedas digitales se distinguen por estar respaldadas por activos reales y diseñadas para mantener un valor estable, a diferencia de otras criptomonedas volátiles.

En el caso de Minteo, su stablecoin, llamada COPM, está directamente referenciada al peso colombiano, buscando ofrecer estabilidad y confiabilidad en el ecosistema digital.

La revolución digital impulsa las remesas: giros más rápidos, seguros y baratos Foto: ImageFx

Pagos de nómina y optimización de operaciones

Aunque sus raíces están en el ecosistema cripto, la misión principal de Minteo es resolver los desafíos de los pagos digitales corporativos. En Colombia, la stablecoin COPM se ha convertido en una herramienta para optimizar las operaciones cotidianas, especialmente en la liquidación de pagos entre dólares estadounidenses (USD) y pesos colombianos (COP).

Además, la plataforma simplifica procesos esenciales como el pago de nómina, la contratación de proveedores y la gestión de saldos operativos, eliminando las fricciones comunes en la conciliación de cuentas.

El propósito fundamental es facilitar pagos digitales inmediatos y con una trazabilidad completa, tanto para empresas como para usuarios finales. La plataforma opera sobre tecnología blockchain, utilizando la red Polygon, lo que garantiza seguridad y eficiencia en las transacciones.

Para las fintech y otras compañías interesadas, la integración con el sistema de Minteo es sencilla y segura; pueden conectarse a través de la API de Minteo, lo que les permite emitir, redimir y liquidar transacciones de forma completamente digital.

Este modelo elimina la necesidad de intermediarios y acorta significativamente los tiempos en los procesos financieros corporativos, lo que se traduce en mayor agilidad y menores costos.

Y es que va más allá de la mera digitalización. Aprovecha la programabilidad del dinero local para ofrecer servicios avanzados como órdenes de pago automáticas, conciliación en tiempo casi real y una notable reducción del capital de trabajo inmovilizado.

