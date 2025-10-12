Apple le da dinero por su iPhone usado: estos son los requisitos; es muy fácil

Apple siempre da de qué hablar cada que hace un lanzamiento. El más reciente fue el de su gama de iPhone 17 con nuevos colores y accesorios, lo que emocionó a los usuarios de la manzana. Sin embargo, algunos se quejaron a través de redes sociales al asegurar que no había grandes cambios con modelos anteriores.

Pese a esto, se despierta la curiosidad de algunas personas por querer comprar un nuevo iPhone y experimentar las actualizaciones que trae; los precios son un factor determinante para tener en cuenta.



Esto vale un iPhone 17 nuevo en Colombia

iPhone 17: desde $4.699.000

desde $4.699.000 iPhone 17 Pro: desde $6.449.000

desde $6.449.000 17 Pro Max: desde $6.999.000

desde $6.999.000 iPhone Air: $5.829.000

¿Cómo cambiar mi iPhone viejo por uno nuevo en la tienda de Apple?

Apple implementó un método que permite “cambiar” un celular por uno completamente nuevo. Se trata del programa conocido como Apple Trade In, que ofrece a los usuarios una forma “sencilla y efectiva” de renovar sus dispositivos móviles contribuyendo, al mismo tiempo, con la sostenibilidad ambiental.

Nuevo iPhone 17 ya se puede comprar en Colombia Foto: AFP

De acuerdo con la compañía, este sistema permite canjear dispositivos usados, como iPhone, por crédito que se puede aplicar de forma inmediata a la compra de un producto nuevo en cualquier Apple Store.

Si el dispositivo actual no cumple con los requisitos para recibir un valor de canje, Apple “garantiza que puede ser reciclado sin costo” y de forma segura, beneficiando tanto al cliente como al planeta, según precisaron a través de su página oficial.



Paso a paso para poder cambiar mi iPhone con el método Trade In

Número de serie: para recibir un valor de cambio preciso para dispositivos como iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, es necesario tener el número de serie. Este se encuentra siguiendo estas indicaciones:

Configuración General Información (para iPhone, Apple Watch, iPad) o en el menú Luego la opción: Acerca de esta Mac y listo.

Prepare su dispositivo (respaldo de datos): antes de entregar su celular, haga una revisión de los datos que eliminará y los que salvará. Es imperativo respaldar los datos en iCloud.

antes de entregar su celular, haga Es imperativo respaldar los datos en iCloud. Desactive la localización: antes de canjear, se debe desactivar la funcionalidad "buscar mi iPhone". Esto se realiza yendo a configuración, luego iCloud y desactivando la función.

antes de canjear, Esto se realiza yendo a configuración, luego iCloud y desactivando la función. Inspección y valoración: el equipo de especialistas en la tienda inspeccionará detalladamente su dispositivo para confirmar que sirva para el cambio.

el equipo de especialistas en la tienda inspeccionará detalladamente su dispositivo para confirmar que sirva para el cambio. Obtenga su crédito o reciclaje: se le comunicará el valor exacto al instante. Si el dispositivo no tiene valor de canje, se puede reciclar sin costo; el crédito obtenido es inmediato y se usa para una nueva compra.

Y es que además de ahorrar en la próxima compra, el programa asegura la tranquilidad del usuario en varias situaciones:

Privacidad y transferencia de archivos: Apple ofrece asistencia para respaldar, transferir o eliminar de forma segura los datos personales del dispositivo antiguo. Es crucial que, antes de reciclar o canjear, el usuario respalde y elimine todos los datos, ya que no habrá acceso posterior al dispositivo.

Reciclaje gratuito: si el artículo no es elegible para crédito de canje, se puede reciclar gratis en cualquier Apple Store. Apple acepta para reciclaje cualquier dispositivo Apple, así como baterías, cables, fundas, monitores y otros accesorios.

Variedad en la elección: los dispositivos Apple con grabado (hecho por Apple) son elegibles para el cambio, sin que esto afecte su valor. El valor final del canje se determina en función del modelo, fabricante y la condición del dispositivo.