Así es la aplicación de mensajería encriptada al estilo bitcóin que anunció Musk

Elon Musk sorprendió nuevamente al mundo tecnológico al anunciar el lanzamiento de “X Chat”, una aplicación de mensajería que promete revolucionar la privacidad digital. El empresario presentó el proyecto durante una entrevista en el pódcast del comentarista Joe Rogan, donde explicó que la herramienta ofrecerá un sistema de encriptación punto a punto basado en pares, inspirado en los mecanismos de seguridad que utiliza Bitcoin.

Según Musk, el objetivo de X Chat es devolver a los usuarios el control de sus conversaciones, en un entorno libre de rastreadores y publicidad personalizada. “Es un método de encriptación muy fuerte. Las aplicaciones actuales como WhatsApp utilizan sistemas publicitarios que analizan tus mensajes para decidir qué anuncios mostrarte. Esa es una vulnerabilidad de seguridad masiva”, afirmó el empresario durante la charla.

A diferencia de las plataformas tradicionales, X Chat prescindirá completamente de la monetización mediante anuncios, una práctica común entre los gigantes del sector. Musk insistió en que la privacidad será el pilar central de su nueva propuesta, señalando que los mensajes no podrán ser leídos ni siquiera por la propia compañía. “X Chat no tiene mecanismos publicitarios”, recalcó.

El proyecto, que forma parte del ecosistema de X (antes Twitter), busca posicionarse como una alternativa más segura frente a servicios como Telegram, Signal o WhatsApp, que a pesar de ofrecer cifrado, aún dependen de modelos comerciales vinculados a la recopilación de datos o al control centralizado de los servidores.



Aunque todavía no se ha revelado una fecha exacta para su lanzamiento, la propuesta de Musk ya ha despertado gran expectación entre los defensores de la privacidad digital y los entusiastas del mundo cripto. El uso de un sistema de encriptación descentralizado podría representar un cambio significativo en la forma en que se gestionan las comunicaciones personales en línea.

De confirmarse sus promesas técnicas, X Chat podría convertirse en el siguiente gran paso hacia una mensajería verdaderamente privada y sin intermediarios, marcando distancia con los modelos comerciales que dominan el mercado actual. Una vez más, Musk apuesta por desafiar a las grandes compañías tecnológicas, esta vez en el terreno de la comunicación segura.