En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / China inicia la segunda fase de pruebas de tecnología 6G

China inicia la segunda fase de pruebas de tecnología 6G

Durante este período inicial se lograron avances en más de 300 tecnologías clave vinculadas al ecosistema 6G, que abarcan desde nuevos materiales y componentes electrónicos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad