El canal que muestra la Tierra en vivo las 24 horas y en 4K: lo puede ver desde Colombia

La Nasa lanzó un nuevo canal que ha cautivado a los amantes del espacio y la tecnología: Space Live, una transmisión en tiempo real que muestra la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) las 24 horas del día, con imágenes en resolución 4K.

La experiencia, disponible gratuitamente a través del canal oficial de YouTube de la Nasa, permite observar el planeta como nunca antes, con un nivel de detalle que deja sin palabras a sus espectadores.



Una vista privilegiada del planeta

El streaming comenzó el pasado 9 de septiembre y se mantiene activo de forma ininterrumpida. Las imágenes provienen de una cámara instalada en el módulo Harmony de la estación, la cual apunta hacia el Adaptador de Acoplamiento Internacional 2, ofreciendo una panorámica impresionante de los océanos, las cordilleras y la curvatura terrestre.

Nasa descubre que nueva construcción alteraría el eje. Foto: Unsplash

Según explicó la agencia espacial, cuando la cámara no está disponible por mantenimiento o ajustes operativos, se reproducen clips grabados con anterioridad, siempre identificados con la etiqueta “imágenes previamente registradas”.



Lo que hace especial a Space Live

A diferencia de otras transmisiones similares, este canal combina tecnología avanzada y una experiencia inmersiva única:



Imágenes en ultra alta definición (4K): resultado de una alianza con la empresa británica Sen, que aportó cámaras de última generación.

resultado de una alianza con la empresa británica Sen, que aportó cámaras de última generación. Rastreador orbital en tiempo real: muestra la ubicación exacta de la estación mientras orbita la Tierra.

muestra la ubicación exacta de la estación mientras orbita la Tierra. Datos meteorológicos instantáneos: un sistema de inteligencia artificial agrega información sobre clima y regiones.

un sistema de inteligencia artificial agrega información sobre clima y regiones. Banda sonora ambiental: música suave diseñada para acompañar la experiencia visual sin distraer al espectador.

En cuestión de minutos, la transmisión muestra el paso de la EEI desde Europa hasta Asia o América del Sur, revelando contrastes impresionantes entre mares, desiertos, montañas y tormentas eléctricas. Desde Colombia, cualquier usuario puede acceder al canal y disfrutar del recorrido orbital.

Miles de personas ya lo describen como una experiencia hipnótica y relajante, ideal para tener de fondo mientras trabajan, estudian o descansan. Aunque no reproduce el llamado overview effect —esa transformación que sienten los astronautas al ver la Tierra desde el espacio—, sí logra generar una conexión emocional con el planeta y una nueva conciencia sobre su fragilidad.



Con Space Live, la NASA no solo acerca el espacio a los hogares, sino que también fomenta la curiosidad científica y la contemplación. La iniciativa demuestra cómo la tecnología puede inspirar a millones al mostrar, en tiempo real, la belleza del planeta que habitamos.