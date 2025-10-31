¿El cometa 3I/Atlas se aproxima a la Tierra? Expertos revelan lo que pasará en su paso cercano

El cielo nocturno vuelve a ser protagonista con la llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS, un visitante que proviene de fuera del sistema solar y que ha despertado la atención de la comunidad científica internacional.

Este cuerpo celeste, con un núcleo de entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, se desplaza a una impresionante velocidad de 68 kilómetros por segundo y, aunque se encuentra “acercándose” a la Tierra, no representa ningún tipo de peligro.



¿Cuándo estará más cerca de la Tierra?

Según datos de la Nasa, el 19 de diciembre de 2025 será la fecha en la que el cometa alcanzará su punto más próximo a nuestro planeta. Sin embargo, estará a una distancia totalmente segura: 267 millones de kilómetros, lo que equivale a unas 700 veces la separación entre la Tierra y la Luna.

Tras ese encuentro lejano, el 3I/ATLAS continuará su viaje hacia el perihelio, el punto más cercano al Sol, a unos 210 millones de kilómetros, cerca de la órbita de Marte. En ese momento, los telescopios profesionales podrán observar su mayor brillo y actividad, en lo que promete ser un espectáculo astronómico excepcional.

El descubrimiento de este cometa se registró el 1 de julio de 2025, gracias a la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Se trata del tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro sistema solar, después de ‘Oumuamua’ (2017) y 2I/Borisov’ (2019). Su órbita hiperbólica confirma que no pertenece a nuestro sistema y que, una vez pase por las cercanías solares, regresará al espacio interestelar.



El seguimiento de 3I/ATLAS ha unido esfuerzos de la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). En esta última participan varios observatorios españoles, entre ellos el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Parque Astronómico del Montsec. Además, la IAWN ha organizado una campaña de observación entre el 27 de noviembre de 2025 y el 27 de enero de 2026, enmarcada en su estrategia de “defensa planetaria”.

¿Por qué se viralizó el cometa?

El paso del 3I/ATLAS no solo ha despertado el interés de los astrónomos, sino también del público general. En redes sociales, su nombre se volvió tendencia no solo por el miedo de algunos a que llegue a impactar contra la Tierra, algo que no sucederá, sino también por teorías sobre extraterrestres.

El reconocido astrofísico Avi Loeb, líder del Proyecto Galileo, incluso bromeó con la posibilidad de que el cometa “envíe minisondas hacia la Tierra como regalos de Navidad”. Más allá de la humorada, su equipo aprovechará el evento para analizar datos en busca de señales inusuales en la atmósfera terrestre, una medida preventiva para descartar cualquier fenómeno anómalo.

Por ahora, los expertos coinciden: el 3I/ATLAS no implica riesgo alguno, pero sí representa una ventana única para estudiar los orígenes del Universo. Un visitante fugaz que recuerda cuán inmenso —y misterioso— sigue siendo el cosmos.