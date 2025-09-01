Hallan inquietante objeto en la Antártida por Google Maps, ¿señal extraterrestre?

En redes sociales una imagen le ha dado la vuelta al mundo, la cual se conoció a través de Google Maps, gracias a un usuario que la compartió, en donde se ve un objeto extraño en plena Antártida que le ha dado paso a cientos de teorías de qué podría ser.

Ubicado en plena zona rocosa, se puede visualizar lo que sería un supuesto ovni bajo la tierra, es decir, una “nave extraterrestre”, esto cerca de la estación polar AB Dobrowolski, una base de investigación polaca que realiza diferentes operativos en la zona.

El descubrimiento se habría hecho en realidad en 2020 por un hombre llamado Brad Olsen, quien investiga a través de Google Maps diferentes zonas del mundo. La extraña figura a dado paso a diferentes teorías de todo tipo.



Este es el supuesto ovni en la Antártida

¿Una señal extraterrestre?

De hecho, ‘History’, el reconocido canal de misterio e información histórica se refirió al tema y dio paso a más teorías de este supuesto ovni oculto en la Antártida, la cual sigue siendo un misterio, pues pasan los años y siguen sin dar razón de qué sería con exactitud este objeto ubicado en la zona.

“En octubre de 2020, un investigador perspicaz escanea imágenes satelitales de la Antártida y se topa con un sitio que detiene sus huellas digitales. Es un objeto de aspecto metálico medio cubierto de hielo. Seguramente parece un disco elevado sobre el hielo. Podría ser una nave dejada desde hace décadas, ¿pero por qué un territorio hostil?”, dijeron y explicaron que elegiría un sitio así debido a que esta zona al ser tan vacía sin signos de población a su alrededor le permitirá tener mayor control del sector y evitar llamar la atención.

Cabe recordar que hace un tipo el Pentágono habló sobre los ovni y confirmó de su existencia a través de algunos archivos de investigación que han sido trabajados durante décadas hasta la fecha.