Crean filtro de maquillaje para las reuniones virtuales por Microsoft Teams

Las reuniones virtuales a través de plataformas como Microsoft Teams han ganado fuerza entre las empresas después de la pandemia del COVID-19, ya que permitieron que muchos empleados trabajaran desde sus hogares. Por esta razón, algunos empleadores decidieron mantener a sus trabajadores en modalidad de teletrabajo o alternancia.

No obstante, durante estas reuniones de trabajo, hay personas que prefieren no activar la cámara porque no se han arreglado o maquillado.

Para abordar esta realidad, Microsoft se asoció con una reconocida marca de maquillaje y creó una serie de filtros que permiten a las personas aparecer frente a la cámara con un maquillaje impecable en cuestión de segundos.

Los 12 estilos de maquillaje que ofrece Teams utilizan inteligencia artificial y realidad aumentada para que los usuarios se vean naturales y elegantes, realzando sus rasgos de manera sutil.



¿Cómo funciona?

La plataforma de videollamadas escanea el rostro de la persona e identifica más de 70 puntos de las facciones, lo que le permite aplicar con precisión el filtro elegido al momento de entrar a la reunión.

Los filtros fueron creados por la compañía de tecnología Modiface AI en colaboración con el Instituto Genna Davis, una organización que busca la inclusión de diversos looks.

Para activar el filtro, simplemente debe abrir la pantalla antes de unirse a la reunión, buscar la opción "Efectos de video" y seleccionar la pestaña "Más efectos de video". Luego, en la parte inferior derecha, encontrará el botón de Maybelline dentro de la categoría "Filtros". Allí podrá elegir uno de los 12 estilos de maquillaje disponibles. Una vez finalizado, solo debe unirse a la reunión. El filtro se podrá cambiar durante la videollamada.

Por el momento, esta nueva función solo está disponible para los clientes empresariales de Microsoft, pero se espera que pronto esté disponible para todos los usuarios a nivel mundial.

