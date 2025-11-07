¿Cuál televisor comprar en 2025? OLED o QLED: esto debe saber antes de elegir

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comprar televisor en 2025 puede ser complejo: entre tantas marcas, tamaños y tecnologías, las opciones que más llaman la atención siguen siendo dos grandes familias: los televisores OLED y los QLED. Ambas ofrecen muy buena calidad de imagen, pero funcionan de manera distinta y cada una tiene ventajas según el tipo de usuario.
La elección depende de lo que usted busque y del espacio donde verá televisión:
>> Lea también: Científicos por fin revelaron si vale la pena o no comprar un televisor de ultra alta definición
Los OLED son ideales si quiere negros profundos y una imagen más cinematográfica. Como cada punto de la pantalla se enciende por separado, logran un contraste muy fuerte y colores que se ven naturales, sobre todo cuando se ve contenido con poca luz. Son perfectos para salas oscuras o para quienes disfrutan ver películas de noche.
Los QLED ofrecen colores más brillantes y mantienen muy buena visibilidad incluso con luz fuerte en la sala. Son una gran opción para ver deportes, contenido HDR o si tiene una sala muy iluminada durante el día.
En pocas palabras: