¿Cuál televisor comprar en 2025? OLED o QLED: esto debe saber antes de elegir

Comprar televisor en 2025 puede ser complejo: entre tantas marcas, tamaños y tecnologías, las opciones que más llaman la atención siguen siendo dos grandes familias: los televisores OLED y los QLED. Ambas ofrecen muy buena calidad de imagen, pero funcionan de manera distinta y cada una tiene ventajas según el tipo de usuario.



¿En qué se diferencian OLED y QLED?

La elección depende de lo que usted busque y del espacio donde verá televisión:

OLED:

Los OLED son ideales si quiere negros profundos y una imagen más cinematográfica. Como cada punto de la pantalla se enciende por separado, logran un contraste muy fuerte y colores que se ven naturales, sobre todo cuando se ve contenido con poca luz. Son perfectos para salas oscuras o para quienes disfrutan ver películas de noche.



QLED:

Los QLED ofrecen colores más brillantes y mantienen muy buena visibilidad incluso con luz fuerte en la sala. Son una gran opción para ver deportes, contenido HDR o si tiene una sala muy iluminada durante el día.

Los televisores OLED ofrecen excelentes ángulos de visión, lo que garantiza una calidad de imagen consistente Foto: AFP

En pocas palabras:



¿Sala iluminada o quiere colores muy vivos? QLED.

¿Busca negros perfectos y ambiente tipo cine? OLED.

Guía rápida de Samsung si decide optar por un QLED en 2025