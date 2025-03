"Debemos ser agradecidos con la llegada de la IA, pero también preocuparnos": experto en IA

La empresa líder en ciberseguridad, Kaspersky, confirmó que más de 26 millones de dispositivos en todo el mundo han sido infectados por malware infostealer, un tipo de software malicioso diseñado para robar información financiera, credenciales, cookies y otros datos sensibles.

Estos datos son posteriormente recopilados y vendidos en la dark web , donde los ciberdelincuentes los utilizan para cometer fraudes y otros delitos. Así como este existen varias maneras de hackear la información .

En diálogo con Mañanas Blu, Martin Hilbert, profesor de UC Davis y experto en inteligencia artificial, habló sobre los retos de las nuevas tecnología y oportunidades que la inteligencia artificial presenta en la educación y la democracia.

"Debemos ser agradecidos con la llegada de la IA, pero también debemos preocuparnos," señala.

Publicidad

Aunque la IA tiene el potencial de aumentar la productividad en un 50%, es crucial que las organizaciones y los individuos se involucren en su adopción para evitar que esta tecnología sea utilizada sin criterio.

¿Estamos preparados para el cambio?

Asegura que la mayoría no posee la infraestructura necesaria para gestionar este cambio y que la complejidad de la IA plantea desafíos aún no resueltos. "No estamos preparados para manejar una sociedad que incorpora agentes de inteligencia artificial como parte de su tejido social," comentó.

Uno de los principales temores que Gilbert comparte es el impacto de la IA en la democracia. Menciona cómo los agentes de IA podrían influir en procesos políticos , haciendo donaciones millonarias a candidatos.

"La preocupación más apremiante es cómo la IA puede alterar la integridad de nuestros sistemas democráticos," afirmó.

Publicidad

En términos de regulaciones, sugiere que la energía utilizada por los sistemas de IA sea revisitados, dado que muchas herramientas actuales son ineficientes. "Deberíamos priorizar las regulaciones en torno a la ética y el uso responsable de la IA," argumentó, destacando la necesidad de crear organizaciones que se centren en erradicar las noticias falsas y el uso malintencionado de la tecnología.

Escuche aquí la entrevista: