Dura pelea entre Facebook y Apple por transparencia en recopilación de datos personales

Facebook y la gigante californiana de tecnología Apple libran una dura pelea, luego de que la red social lanzara acusaciones contra la compañía de la manzana por el supuesto perjuicio a pequeñas empresas con sus nuevas medidas de transparencia sobre recopilación de datos personales.

El grupo comandado por Mark Zuckerberg publicó un anuncio a página completa en varios de los principales diarios estadounidenses, incluidos The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, y puso en línea un sitio web que recopilaba testimonios de pequeños comerciantes.

El blanco de Facebook es la actualización por Apple de su sistema de explotación móvil iOS, que obliga a los desarrolladores a brindar numerosos detalles sobre la recolección y la utilización de las informaciones personales de los usuarios en el App Store, la tienda online del gigante basado en Cupertino, California.

Apple no hizo pública ninguna reacción oficial a esta ofensiva de Facebook.

Pero en una cumbre en Bruselas la semana pasada, el vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, anticipó reacciones negativas a las nuevas medidas de transparencia.

Calificó entonces esos ataques de "declaraciones excéntricas" que constituían"intentos descarados de mantener el statu quo sobre la invasión de la privacidad".

Es obvio que algunas empresas harán todo lo posible para detener la función ATT o cualquier innovación similar, y para mantener su acceso sin obstáculos a los datos de los usuarios advirtió Federighi

Paloma Llaneza, abogada, escritora y consultora en ciberseguridad, opinó sobre el enfrentamiento en entrevista con Mañanas BLU 10:30.

Creo que quien tiene la razón en esto es Apple dijo la experta.

"En una batalla por el dato, sin duda alguna siempre perdería Facebook porque no tienen ningún tangible para aferrarse", agregó.

