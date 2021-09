Estas son las frases que creó el Asistente de Google para reemplazar el "Ok, Google"

Desde el mes de junio el Asistente de Google ha realizado varios cambios y ha venido trabajando en una nueva herramienta que le facilitará la vida a los usuarios.

Con la nueva función del Asistente de Google los usuarios ya no tendrán que decir el clásico "Ok, Google" para que se active e inicie su funcionamiento, pues ahora las personas tendrán más opciones y frases para hacer el llamado.

Ahora le mostraremos cuáles son las nuevas frases que creó el Asistente de Google para reemplazar el icónico llamado.

Cuando los usuarios querían ordenarle o hacerle un llamado al asistente debían decir: "Ok, Google" y dar la orden, de lo contrario no funcionaría.

Cabe aclarar, que el llamado "Ok, Google" no será eliminado, ya que si el usuario quiere ordenarle algo al asistente a través del motor de búsqueda sí tendrá que usar el clásico comando. Sin embargo, si las personas quieren hacer preguntas más cotidianas cómo: la hora, el clima, la fecha, etc, podrán usar otras frases.

Estas son las frases que creó el asistente para reemplazar el "Ok, Google":

Se clasifican en: recomendado, alarmas, conectar, información general, luces, controles de medios, temporizadores, tareas pendientes.

Establecer alarmas: "Establecer una alarma para las 7 am."

Cancelar alarmas: "Cancelar la alarma"

Mostrar alarmas: "¿A qué hora está configurada mi alarma?"

Enviar transmisiones: "Enviar una transmisión"

Responder a las llamadas: "Responder" y "Rechazar"

Pregunte sobre la hora: "¿Qué hora es?"

Pregunte sobre el tiempo: "¿Qué tiempo hace?"

Enciende y apaga las luces: "Enciende las luces"

Enciende y apaga las luces: "Aumenta el brillo"

Control de volumen: "Sube el volumen"

Pausar y reanudar la música: "Pausar la música"

Omitir pistas: "Omitir esta canción"

Establecer temporizadores: "Establecer un temporizador para 2 minutos"

Cancelar temporizadores: "Cancelar el temporizador"

Pausar y reanudar temporizadores: "Pausar temporizador"

Restablecer temporizadores: "Restablecer temporizador"

Mostrar temporizadores: "¿Cuánto tiempo queda?"

Recordatorios: "Crea un recordatorio"

Notas familiares: "Crea una nota familiar"

Actualmente no está claro qué dispositivos admitirán las frases rápidas del Asistente de Google o cuándo se lanzará.