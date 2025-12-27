Facebook cobraría por compartir enlaces externos, ya no será gratis para todos: prueba está en curso

Una de las redes sociales más reconocidas es Facebook, allí, además de compartir fotos y videos, también se ven noticias, denuncias ciudadanas, reportajes, columnas de opinión y hasta enlaces guardados para leer después. Para millones de personas, no solo es una red social, es la puerta de entrada a la información, el puente entre los medios y sus audiencias, y una herramienta clave para creadores de contenido.

Además, los usuarios también comparten enlaces y, por medio de un clic, llegaban a un sitio en específico. Pero esta acción, que parece tan natural, está en la mira de Meta, compañía matriz de famosa la red social.

Ahora, compartir información ya no es solo una decisión personal, para algunos empieza a ser una cuestión de pago.



Facebook cobraría por compartir enlaces externos

Facebook está probando un sistema que limita la cantidad de enlaces externos que pueden compartir algunos usuarios si no pagan una suscripción mensual llamada Meta Verified, según mencionó el diario The Guardian.

En esta prueba, ciertos perfiles y páginas que utilizan el Modo Profesional, una herramienta común entre creadores de contenido, solo pueden publicar dos enlaces externos al mes de forma gratuita. Para compartir más, deben pagar una suscripción que comienza en 9,99 euros, unos $43.700 al mes y puede llegar a cifras mucho más altas según el nivel del perfil.



Aunque las organizaciones de noticias no están incluidas directamente en esta prueba, el impacto podría recaer sobre ellas de forma indirecta, ya que buena parte de su tráfico depende de que los usuarios compartan sus contenidos.



Lo que significa para las personas y los medios

Para los usuarios, el cambio significa algo simple, compartir información deja de ser un derecho implícito y se convierte en un privilegio. Recomendar un artículo, difundir una investigación o enlazar una nota relevante podría quedar limitado por un contador mensual.

Para los medios de comunicación, especialmente los pequeños, el escenario es más preocupante. En los últimos años, ya han sufrido una caída drástica del tráfico desde Facebook, luego de que la plataforma priorizara videos cortos y contenido viral por encima de las noticias. En 2024, ese tráfico se redujo hasta en un 50% interanual, según indicadores de Meta, Marfeel, entre otras herramientas analíticas para medios y redes sociales.

Expertos señalan que la empresa de Mark Zuckerberg lleva tiempo alejándose del contenido informativo. “Tras eliminar pagos a editores, bloquear enlaces de noticias en países como Canadá y reducir la visibilidad de artículos periodísticos”.

El objetivo de Meta, con la prueba beta que ya está en curso, es monetizar la visibilidad, por lo que los usuarios tendrán que pagar no solo por verificación y seguridad, sino por algo que antes solo requería un clic, alcanzar a otros con enlaces.

Por ahora, Meta ha indicado que se trata de una prueba limitada para evaluar si publicar más enlaces agrega valor adicional a los suscriptores de Meta Verified, pero esto podría cambiar en un futuro no muy lejano.

