Políticas de uso de WhatsApp cambiarán en 2026: Meta prohibirá importante "servicio" a sus usuarios

WhatsApp, la plataforma de mensajería con más de 3.000 millones de usuarios en el mundo, anunció un cambio importante en sus políticas, el cual comenzará a regir en unos meses.

Según la compañía, la medida busca proteger la infraestructura de la app y darle a Meta AI más fuerza en el mercado global.

La decisión, revelada por la empresa matriz, forma parte de una actualización en los términos de uso que busca restringir el acceso a modelos de lenguaje y plataformas generativas que no estén integradas en su propio ecosistema.

Desde el otro año, solo los desarrolladores aprobados por Meta podrán operar con inteligencia artificial en la aplicación.



A partir del 15 de enero de 2026, quedará prohibido el uso de chatbots de IA desarrollados por terceros, como OpenAI, Luzia, entre otros, dentro del servicio de WhatsApp Business API.

La medida no afectará a las empresas que usan inteligencia artificial con fines operativos o de atención al cliente. Por ejemplo, negocios de comercio electrónico o agencias de viajes que empleen bots para responder consultas, procesar pedidos o enviar recordatorios podrán continuar haciéndolo sin inconvenientes.

Meta aclaró que el propósito de la API de WhatsApp Business sigue siendo "facilitar la comunicación entre las marcas y sus clientes, mediante herramientas seguras y controladas". Sin embargo, los asistentes conversacionales de propósito general dejarán de tener acceso, ya que no generan ingresos directos para la compañía y tampoco están alineados con su modelo de negocio.



Afectación en el rendimiento de WhatsApp por chatbots genéricos

Detrás de esta decisión también hay razones técnicas. Según Meta, el uso masivo de chatbots genéricos ha generado una carga considerable sobre la infraestructura de WhatsApp, afectando el rendimiento del servicio.

Además, los mensajes enviados por estos sistemas no estaban contemplados dentro del esquema de monetización establecido para las empresas, las cuales pagan tarifas por mensajes de marketing, soporte o autenticación.

Como ya se ha mencionado, Meta AI será el único asistente conversacional oficial de la compañía, el cual ya opera en Messenger e Instagram. Este será el único chatbot permitido dentro de WhatsApp a partir de 2026.

Desde ya, Meta está probando su propio agente inteligente en mercados de México, con el fin de crear un ecosistema de IA más integrado y rentable. En ocasiones anteriores, Mark Zuckerberg manifestó que "la mensajería empresarial será el siguiente gran pilar de ingresos” para su compañía, después de las ganancias que le generan la publicidad en Facebook e Instagram.

