Facebook eliminó 150 cuentas que vendían productos fraudulentos en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia a Medicamentos y Alimentos (Invima) le solicitó a Facebook en Colombia que eliminara 152 perfiles que estaban comercializando productos que no tenían registro sanitario y que por ende eran fraudulentos y estaban causando potenciales daños a la salud de los consumidores.



Varios de los perfiles que ya no existen se dedicaban a vender productos para reducir grasa y adelgazar. Pero que nunca fueron autorizados por el Invima por lo que o no tenían los efectos prometidos, o tenían compuestos peligrosos.



Algunas de las supuestas marcas que ya no tienen su propia página en Facebook son XIBION, Eurofit y Ultra ZX, Nitro Fit, Airt Fit, Green Tea, Sundown Naturals, Ghee Mantequilla, y Blue Energy.

El Invima viene realizando una campaña desde hace varios meses para combatir la propagación de ventas de este tipo de elementos a través de las redes sociales. Un ejemplo reciente es un producto que no cuenta con ningún tipo de aval del Invima y es comercializado en las redes para hacer crecer la barba en hombres.



La entidad les pidió a los consumidores que antes efectuar cualquier transacción revisen que los frascos empaques o envases cuenten con el registro sanitario legítimo del Instituto porque para llegar a él, la entidad realiza un proceso riguroso para comprobar la calidad y efectividad de los componentes, además de que no existan riesgos para la salud.